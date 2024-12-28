ÖSYM, 14 milyona yakın adaya sınav hizmeti verdi

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, yazılı açıklama ile 2024 yılı sınav verilerini değerlendirdi. Ersoy, 2024 sınav uygulamalarına 13 milyon 923 bin 380 adayın başvurduğunu belirterek, "Kamu kurum ve kuruluşları için 30 merkezi yerleştirme işlemi yapıldı. Sınavlarda 256 testte toplamda 12 bin 830 soru kullanıldı. Soruların oluşturulması ve bilimsel denetim sürecinde binlerce akademisyen görev aldı. 2024 yılında uygulanan toplam 65 sınavda yaklaşık 2 bin ton kağıt kullanıldı" dedi.

2024 yılında en fazla adayın başvurduğu sınavın 3 milyon 120 bin 870 adayla Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) olduğunu aktaran Ersoy, "YKS oturumları için 5,5 milyona yakın soru kitapçığı basıldı. 2024-YKS, 245 sınav merkezinde uygulandı. U18 Futbol Milli Takımı sınav tarihinde Hırvatistan'da kampta olduğu için milli sporcularımıza bulundukları yerde sınav imkanı sağlandı. Toplam 3 oturumda uygulanan testlerde 680 soru soruldu" açıklamasında bulundu. Ersoy, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) süreciyle ilgili, "KPSS süreci, 14 Temmuz'da yapılan Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuyla başladı, 22 Eylül'de yapılan Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testiyle son buldu. 2024 yılında ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde olmak üzere tüm alanlarda KPSS uygulamaları başarılı şekilde gerçekleştirildi" değerlendirmesinde bulundu.

KADIN ADAY SAYISI DAHA FAZLA

2024 yılında ÖSYM sınav uygulamalarına katılan en genç adayın 14, en yaşlı adayın 85 yaşında olduğunu aktaran Ersoy, "En fazla aday 18 yaş grubunda. Ve toplam kadın aday sayısı erkek aday sayısından daha fazla. En fazla başvuru İstanbul'dan gelmiş durumda. Sırasıyla Ankara ve İzmir, İstanbul'u takip ediyor" dedi.

"80 BİNE YAKIN YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KATILDI"

Türkiye'de öğrenim görmek isteyen yabancı öğrenci sayısının her yıl arttığına dikkat çeken ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Eşit, adil ve şeffaf bir ölçme süreciyle nitelikli yabancı öğrencilerin üniversitelere kabulünde standartlaşma sağlandı. Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS), Türkiye dahil 37 ülkede yapıldı. 2023'te başlanan TR-YÖS sınav uygulamalarına şimdiye kadar 80 bine yakın yurt dışından öğrenci katıldı. 2025'te uygulanmasına başlanacak olan 4 Beceri Temelli Türkçe Sınavı geliştirme çalışmaları devam ediyor. Uluslararası düzeydeki uygulamalarımıza katkı sağlayacak çok kıymetli bir protokolü de bu yıl içerisinde gerçekleştirdik. Ülkemizin uluslararası alanda doğru temsili, kurumlar arası deneyim ve iş birliği amacıyla ÖSYM Başkanlığı ile Yunus Emre Enstitüsü arasında protokol imzalandı" açıklamasında bulundu.