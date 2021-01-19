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ÖSYM 2021 YKS sınavı ne zaman? YKS (Üniversite) sınav tarihi belli oldu

ÖSYM 2021 YKS sınavı ne zaman? sorusu gündemin önde gelen konularından biri. Koronavirüs tedbirleri kapsamında YKS sınavı ertelenmişti fakat dün ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabundan 2021 YKS sınav tarihini duyurdu. İşte YKS tarihi...

ÖSYM 2021 YKS sınavı ne zaman? YKS (Üniversite) sınav tarihi belli oldu

Üniversiteye hazırlanan milyonlarca öğrenci ve vatandaş 2021 YKS'nin ne zaman yapılacağını merak ediyordu. ÖSYM sınav takvimini açıkladı. Peki, ÖSYM 2021 YKS sınavı ne zaman? İşte YKS tarihi...

2021 YKS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün resmi sosyal medya hesabından ÖSYM 2021 takviminin açıklandığını duyurdu. Buna göre; 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirtti.

ÖSYM Başkanı; "2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir

Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran,

Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır

Adaylarımıza başarılar dilerim." dedi.

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