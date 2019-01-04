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ÖSYM, 2019 DGS sınav tarihine yönelik binlerce üniversite öğrencisi merakla araştırmaya başladı. 4 yıllık üniversite eğitimini tamamlamak için sınava girecek olan adaylar, heyecanla sınav tarihini bekliyorlardı. Peki, 2019 DGS sınav tarihi ne zaman? İşte, DGS sınav tarihi...
2019 DGS SINAV TARİHİ AÇIKLANDI!
ÖSYM tarafından 2019 DGS sınav tarihi açıklandı. 2019 DGS sınavı 30 Haziran 2019 tarihinde yapılacak. Sınavın başvuruları 26 Nisan ve 8 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Sınava bu tarihler içinde başvuramayan adaylar için 21 Mayıs tarihinde geç başvurular başlayacak. Sınav sonuçlarının açıklanacağı gün ise 25 Temmuz 2019 tarihinde olacak.
DGS SINAVI NEDİR?
DGS (Dikey Geçiş Sınavı),ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan, ÖSYM tarafından düzenlenen bir sınavdır. DGS’ye girebilmek için bir meslek yüksek okulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekir. Eğer son sınıftaysanız ve staj çalışmanızı tamamlamışsanız da DGS’ye girebilirsiniz. Eğer yurt dışındaysanız (KKTC dahil) ve DGS’ye girmek istiyorsanız yine bir meslek yüksek okulu veya dengi bir okuldan mezun olmanız gerekmektedir.
DGS SINAVINA KİMLER BAŞVURABİLİR?
Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler. DGS başvuruları elektronik ortamda veya bizzat ÖSYM bürolarından da yapılabilmektedir. Adayların izleyeceği yollar ÖSYM tarafından her yıl açıklanan kılavuzda ayrıntılı olarak yer almaktadır.
Dikey Geçiş Sınavı DGS` ye giriş sayısı açısından herhangi bir sınırlama yapılmamaktadır. Sınavı kazanmış bir öğrenci isterse daha sonra yine sınava başvuruda bulunabilmektedir ancak 2011 yılında değişen yönetmeliğe göre öğrencilerden puan kesintisi yapılmaktadır.
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