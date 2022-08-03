ÖSYM başkanı Halis Aygün görevden alınmasının ardından Halis Aygün kimdir aramaları hız kazandı. 2018 yılından beri ÖSYM başkanlığı görevini yürüten Halis Aygün Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle görevinden alındı. Peki Halis Aygün kimdir, neden görevden alındı ve ne oldu? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...