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ÖSYM giriş ekranı! 2019 KPSS sonuçları saat kaçta açıklanacak? ÖSYM KPSS sonuçları sorgula

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) binlerce memur adayının beklediği KPSS sonuçlarını duyuracak. ÖSYM takviminde yer alan bilgiye ve ÖSYM Başkanı'nın yaptığı açıklamaya göre KPSS yarın açıklanacak. 2018 KPSS sonuçları da 29 Ağustos tarihinde açıklanmıştı. Peki sonuçlar saat kaçta açıklanır?

ösym kpss sonuçları

Yüz binlerce memur adayı ÖSYM'den gelen açıklamaya kilitlenmiş durumda. Uzun süredir adaylar büyük emek edip bu aşamaya kadar geldiler. KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber ya yola devam ya da bir daha ki sınav için çalışmaya başlayacaklar. Bu kritik süreçte ÖSYM, KPSS sonuçları için tarihi 29 Ağustos'u gösterdi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün'de sonuçların 29 Ağustos'ta açıklanacağını belirtti.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den KPSS sonuç açıklaması

Aygün'ün twitter üzerinden yaptğı açıklamada, "Değerli KPSS adaylarımız, Temmuz ayında ardışık 3 hafta sonu uyguladığımız 2019-KPSS sonuçlarını daha önce belirlediğimiz ve ilan ettiğimiz tarihte açıklayacağız. " dedi.  Öğrencilerin aklındaki soru; sonuçlar erken açıklanır mı? yanıt bulmuş oldu. 

KPSS sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Sonuçlar için resmi bir saat verilmedi. Gece yarısından itibaren her an açıklanabilir. Sonuçlar açıklandığı anda buradan sorgulayabileceksiniz.

ÖSYM KPSS SONUÇLARI SORGULAMA

Memur adayları ÖSYM KPSS sınav sonuçlarını yarın, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Bazı adayların merak ettiği testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları adayların sonuç bilgilerinde yer alacaktır.

e-DEVLET ŞİFRESİ İLE ÖSYM SİSTEMLERİNE GİRİŞ

Adaylar, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) e-Devlet Kapısı üzerinden güvenli giriş yapabileceklerdir. ÖSYM aday erişim şifresi kullanılarak yapılan tüm işlemler, e-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapılarak da gerçekleştirilebilecektir. ÖSYM aday erişim şifresi kullanılarak veya e-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu adayın kendisine aittir. Bu nedenle şifre hiç kimseyle paylaşılmamalıdır. Ayrıca e-Devlet Kapısından “Tek Tıkla Giriş” özelliği kullanılarak da yukarıda belirtilen uygulamalara güvenli giriş yapma, ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemine (https://odeme.osym.gov.tr) erişilebilme ve ÖSYM sisteminde var olan sınav/yerleştirme sonuçlarını toplu olarak görme ekranına erişim özelliği eklenmiştir. ÖSYM Merkezi (Bilkent-Ankara) ile Başvuru Merkezlerinde aday veya görevliye e-Devlet şifresi verme işlemi yapılmamaktadır.

Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları tek bir sayfada olacak.

2018 KPSS ÖABT Testlerinin Ortalama ve Standart Sapmaları

Testler

Ortalama

Standart Sapma

Aday Sayısı

Soru Sayısı

Türkçe

27,435

7,138

16.501

50

İlköğretim Matematik

12,478

5,219

8.028

50

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji

15,503

5,595

17.551

50

Sosyal Bilgiler

25,104

7,060

19.774

50

Türk Dili ve Edebiyatı

16,060

8,414

38.700

50

Tarih

21,086

8,868

23.064

50

Coğrafya

24,637

7,762

8.953

50

Matematik(Lise)

12,991

6,883

15.487

50

Fizik

18,148

10,067

5.193

50

Kimya

12,846

7,304

5.782

50

Biyoloji

16,864

7,685

8.680

50

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

18,479

6,368

33.632

50

Yabancı Dil (İngilizce)

20,807

9,277

11.917

50

Rehber Öğretmen

29,267

7,491

15.952

50

Sınıf Öğretmenliği

20,179

5,705

20.513

50

Okul Öncesi Öğretmenliği

24,333

6,567

24.882

50

Öğretmen atamalarında 40 yaş sınırı kalktı mı?

MEB öğretmenliğe ilk kez atanacaklar için 40 yaş sınırı kaldırdı. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 6 Mayıs 2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 11'inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırıldı.

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