KPSS başvuruları nasıl yapılır? KPSS başvuru ücreti ne kadar? soruları, adayların gündeminde. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu, Alan Bilgisi oturumları ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu için başvurular alınıyor. Adaylar hem KPSS başvuru ücretini hem de KPSS başvuru detaylarını merak ediyor. 13 Temmuz'da sona erecek ÖSYM 2020 KPSS başvuru ayrıntıları haberimizde.

KPSS BAŞVURU 2020 KILAVUZU ÖSYM

ÖSYM'den 2020 KPSS başvuru kılavuzu için şu açıklama yapıldı:

"2020-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 06.09.2020 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 12-13.09.2020 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 20.09.2020 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS Lisans Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir."

2020 KPSS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

KPSS başvurularının nasıl yapılacağı ile ilgili detaylar kılavuzda yer alıyor...

ÖSYM KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) 80,00 TL,

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) 55,00 TL,

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) 80,00 TL olarak belirlendi.

2020 ÖSYM KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS lisans başvuruları 30 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında,

KPSS önlisans başvuruları 21 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında,

KPSS Ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül tarihleri arasında,

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) başvuruları ise 30 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında başvurular alınacaktır.

KPSS SINAVI NE ZAMAN? 2020

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 202

2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020