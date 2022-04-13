Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ÖSYM ve Milli Savunma Bakanlığı iş birliğiyle ile gerçekleştirilen MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına katılan binlerce öğrenci MSÜ sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. 27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih yaklaştı. Türkiye'nin milli savunma kadrolarında görev almak isteyen adaylar ÖSYM’den gelecek duyuruyu bekliyor. Sınavı başarıyla geçen öğenciler mülakata katılsabilmek için YKS’ye de katılım sağlayacaklar. İşte, MSÜ sınav sonuçları ile ilgili merak edilenler...