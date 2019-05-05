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ÖSYM yayımladı: 2019 ALES sınavı giriş belgesi! ALES sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek?

ALES sınavına sayılı saatler kala adaylar 2019 ALES sınavı ne zaman, saat kaçta? sorularına yanıt arıyorlar. ÖSYM ALES sınav giriş belgelerini resmi sitesinden yayımladı ve adaylar https://ais.osym.gov.tr adresinde T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş belgelerini edinebilecekler. İşte ALES sınavı tarihi ve saati...

Giriş: 05.05.2019 - 09:27 | Güncelleme:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (  ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (  ALES) için beklenen gün geldi. Binlerce adayın katılım sağlayacağı ALES öncesinde sınava katılacak olan adaylar, " ALES sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek?  " sorularının cevabını arıyor. Peki İşte ALES sınavı tarihi ve saati...

ALES SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

5 Mayıs 2019 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2019-ALES/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar sınav giriş belgelerine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecekler.

2019-ALES/1 için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

ALES SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 150 dakika

SINAVA GİRİŞ BELGESİNDE YER ALAN TEMEL KURALLAR

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın  fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan  dökümünü edinirken  belge üzerinde fotoğraf olmasına özen  göstermelidirler.  Adaylar  internetten  edinecekleri  bu  belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka  yüzünde  ÖSYM’nin  belirlediği  bilgiler  dışında  herhangi  bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara  Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.

Sınava Giriş  Belgesi’ni  (fotoğraf  görünür  bir  şekilde)  yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur:

ÖZEL KİMLİK BELGESİ:

Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti  Kimlik Kartı Süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb.  diğer  tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanıyabilmelerini sağlayacak, sınav görevlilerinde adayı tanımada tereddüt oluşturmayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.

Üzerinde soğuk damga, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanımasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacak; sınava alınsa  bile sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav günü  sınav  görevlilerinin, fotoğrafından adayın kimliğini belirlemede güçlük  çektiği  takdirde,  adayı  sınava almayabileceği veya adayın sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

 

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