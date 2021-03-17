Üniversite sınavına başvuru yapmayı unutanlar, başvurmak isteyip son başvuru gününü kaçıranlar için ÖSYM YKS geç başvuru günü belirledi. Böylece YKS sınav başvurusu yapmak isteyenler belirtilen tarihlerde üniversite başvurusunda bulunabilecek. Peki YKS geç başvuru ne zaman bitecek? ÖSYM YKS geç başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...

YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; YKS geç başvuru işlemleri 17 Mart 2021'de başlayacak 18 Mart 2021'de 23:59'de sona erecek.

YKS GEÇ BAŞVURU NASUL YAPILIR?

Başvurularınızı ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, ÖSYM AİS MOBİL uygulamasından veya Başvuru Merkezlerinden yapabilirsiniz.

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS geç başvuruda TYT, AYT ve YDT oturumlarının hepsine girmek isteyen adayların anlaşmalı bankalara sınav ücreti olarak 405 lira yatırması gerekiyor.