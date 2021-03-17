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ÖSYM YKS geç başvuru ücreti ne kadar? YKS geç başvuru nasıl yapılır?

Üniversite sınavı başvurusu için son saatler! Üniversite sınavına başvuru yapamayan adaylar için ÖSYM geç başvuru işlemlerini kabul ediyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinde YKS başvuruları online yapılabiliyor. YKS sınav başvurusunu kaçıranlar ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile mutlu oldu. Peki YKS geç başvuru nasıl yapılır? ÖSYM YKS geç başvuru işlemi ne zaman sona erecek? ÖSYM YKS geç başvuru ücreti ne kadar? YKS geç başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

ÖSYM YKS geç başvuru ücreti ne kadar? YKS geç başvuru nasıl yapılır?

Üniversite sınavına başvuru yapmayı unutanlar, başvurmak isteyip son başvuru gününü kaçıranlar için ÖSYM YKS geç başvuru günü belirledi. Böylece YKS sınav başvurusu yapmak isteyenler belirtilen tarihlerde üniversite başvurusunda bulunabilecek. Peki YKS geç başvuru ne zaman bitecek? ÖSYM YKS geç başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...

YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; YKS geç başvuru işlemleri 17 Mart 2021'de başlayacak 18 Mart 2021'de 23:59'de sona erecek.

YKS GEÇ BAŞVURU NASUL YAPILIR?

Başvurularınızı ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, ÖSYM AİS MOBİL uygulamasından veya Başvuru Merkezlerinden yapabilirsiniz.

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS geç başvuruda TYT, AYT ve YDT oturumlarının hepsine girmek isteyen adayların anlaşmalı bankalara sınav ücreti olarak 405 lira yatırması gerekiyor.

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