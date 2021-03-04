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HaberlerGündem3. SayfaOTELDE DEHŞET! Son dakika: Satırlı saldırı anbean kaydedildi
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Otelde dehşet! Satırla saldırdı!

İstanbul Ataşehir'de bir kişi, otel sahibine kiraya verdiği binasına girerek etrafa satırla saldırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken saldırgan ifadesinin ardından serbest bırakıldı

OTELDE DEHŞET! Son dakika: Satırlı saldırı anbean kaydedildi
Otelde dehşet! Satırla saldırdı!
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DHA

İstanbul'da, dün saat 21.00 sıralarında Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi'nde bulunan bir otelde şoke eden bir olay meydana geldi. İddiaya göre Suat Ç., otel sahibinin kirayı, binanın diğer hissedarlarıyla paylaştırılmasını istemedi. Taraflar arasında tartışma çıktı. Kiranın bir tek kendisine verilmesini isteyen Suat Ç., dün akşam saatlerinde otomobiliyle otelin önüne gelerek tehdit ve küfürler savurdu.

SİLAHI BIRAKTI SATIRI ELİNE ALDI

DHA'da yer alan habere göre elindeki silahla otele girmek isteyen Suat Ç., daha sonra otelin güvenlik kamerasını fark edince silahını otomobiline bırakarak satırı eline aldı.

SAĞA SOLA SATIRLA VURDU

İçeri giren Suat Ç., satırla etrafa zarar vermeye başladı. Lobideki masaya, merdiven korkuluklarına ve aynaya satırla vuran Suat Ç., daha sonra otelden ayrıldı.

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST KALDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. O anlar güvenlik kameralarına yansırken gözaltına alınan Suat Ç. alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI

Suat Ç. 'nin 1 ay önce de otelin deposuna girerek duvarları kırdığı iddia edildi. Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin elindeki satırla lobide bulunan masaya satırla vurduğu görülüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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