Oto hırsızları kendilerine engel olmak isteyen valeyi öldürdü! İstanbul Başakşehir'de oto hırsızları bir otoparktaki aracı çalıp kaçmaya başladı. Bu sırada olayı fark eden iş yerindeki vale zanlıların peşinden koşmaya başladı. Hırsızlar ise Ogün T. adlı valeyi fark edip kurşun yağdırdı. Ogün T. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı

Anadolu Ajansı Giriş: 20.08.2023 - 16:40 Güncelleme: 20.08.2023 - 16:41 facebook

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