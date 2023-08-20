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        Haberler Gündem 3. Sayfa Oto hırsızlarından vahşet! Peşlerinden koşan valeyi öldürdüler! - En son haberler

        Oto hırsızları kendilerine engel olmak isteyen valeyi öldürdü!

        İstanbul Başakşehir'de oto hırsızları bir otoparktaki aracı çalıp kaçmaya başladı. Bu sırada olayı fark eden iş yerindeki vale zanlıların peşinden koşmaya başladı. Hırsızlar ise Ogün T. adlı valeyi fark edip kurşun yağdırdı. Ogün T. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 16:40
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        Oto hırsızları peşlerinden koşan valeyi öldürdü!
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        İstanbul'da korkunç bir cinayet işlendi. Başakşehir'de silahla vurulan vale hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre ilçede bir iş yerinde vale olarak çalışan Ogün T, otoparktaki bir aracın anahtarlarını alıp kaçan şüphelilerin peşinden koşmaya başladı.

        Bu sırada şüphelilerin araçtan silahla ateş ettiği Ogün T. yaralandı.

        KAÇAN ZANLILAR HER YERDE ARANIYOR

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ogün T. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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        Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu arada valenin silahla vurulma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, Ogün T'nin otoparktan çıkarak durdurmaya çalıştığı aracın peşinden koştuğu, silahla ateş edilen valenin yere yığılması görülüyor.

        Fotoğraflar: İHA

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