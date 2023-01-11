Araç piyasasını incelemek üzere müfettişler görevlendirildi

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş sıfır ve ikinci el araç piyasasında stokçuluk iddialarının artması üzerine açıklamada bulundu.

— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) January 11, 2023

Bakan Muş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sıfır kilometre ve ikinci el araç piyasasında darlık yaratmak, piyasa dengesini bozmak ve tüketicinin mallara ulaşmasını engellemek amacıyla faaliyet yürüttüğü iddia edilenler hakkında inceleme yapmak üzere Bakanlığımız Müfettişleri görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.