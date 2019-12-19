Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Oto tamirciyi silah imalathanesine çevirmişler!

İstanbul Sarıyer'de akıllara durgunluk veren bir olay ortaya çıktı. Bir oto tamirciye yapılan operasyonda silah imalathanesi bulundu. Operasyonda kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştürmeye yarayan torna cihazları, çok sayıda silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, Ş.Ç. isimli şüpheli yakalandı.

Silah imalathanesi
DHA

İstanbul il Jandarma Komutanlığı ekipleri Sarıyer'de bulunan bir sanayi sitesinde oto tamir dükkânı işleten Ş.Ç. isimli kişinin av malzemeleri satan işletmelerden temin ettiği kurusıkı tabancaların niteliğini değiştirerek ateşli silah haline getirdiği ve bu silahlara Sarıyer ve çevresinde müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Ekipler oto tamir dükkânını ve Ş.Ç.'yi takibe aldı. Yapılan fiziki takip ve istihbari çalışmalarda şüphelinin dükkânının arka bölümünde silah imalathanesi kurduğu, av malzemeleri satan işletmelerden temin ettiği kurusıkı tabancaların namlularını bilgisayarlı torna tezgâhlarını kullanarak ateşli silaha çevirdiği belirlendi.

 

 

RESMEN ATÖLYE KURMUŞLAR!

DHA'nın haberine göre, şüphelilerin elindeki silahları satacağını tespit eden Jandarma ekipleri tamir dükkânına operasyon düzenledi. Operasyonda kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştürmeye yarayan 2 adet torna cihazı, 10 adet tabanca, 36 adet tabanca namlusu, 112 fişek, 2 adet tetik tertibatı, 1 adet hassas terazi, 45 adet uyuşturucu madde kullanımında kullanılan Bong adlı alet, 1 adet esrar Katır adlı öğütme aleti, 1 adet dürbünlü tüfek, 2 adet el yapımı antika tabanca, 1 adet antika kılıç, 1 adet tabanca yapımında kullanılan hassas ölçü aleti ile bir miktar metamfetamin ve esrar ele geçirildi. Yakalanan Ş.Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


 

 

 

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA KARANTİNA: Büyükada'da ruam hastalığı görülen 81 at itlaf edildi
GÜNDEMBüyükada'da 81 at itlaf edildi!
Çıkardığı yangınla 4 kişiyi öldüren sanığa müebbet!
GÜNDEMBeyoğlu canavarına 4 kez müebbet!
SON DAKİKA AKILALMAZ TACİZ! Dua kitabı satma bahanesiyle parkta dilenci tacizi!
GÜNDEMVatandaş "Pes" dedi! Parkta dilenci tacizi!
SON DAKİKA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli parayla ticaret aciliyet kazandı!"
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama!
Adalet Bakanı'ndan Hablemitoğlu açıklaması
GÜNDEMBakan Gül'den Hablemitoğlu açıklaması
Çakarlı araçta sahte 'TBMM araç giriş kartı' ele geçirildi
GÜNDEMÇakarlı araçtan belge çetesi çıktı
Son dakika! AYM'den önemli öğrenim kredisi kararı! - Haberler
GÜNDEMAYM'den önemli öğrenim kredisi kararı!
Son dakika! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması
GÜNDEMİmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması
SON DAKİKA KAN DONDURAN CİNAYET! Kıskançlık krizine giren polis öldürüp teslim oldu!
GÜNDEMBaşkent'te kıskançlık krizi! Polis öldürüp teslim ...
Yeni yıl öncesi köylere sahte içki düzeneği kurmuşlar
GÜNDEMİki köye sahte içki düzeneği kurmuşlar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X