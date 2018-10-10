Otobüs biletleri
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

Otobüs biletlerinde "enflasyonla mücadele" indirimi yolda

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında yapılan çağrıya otobüs firmaları olarak duyarsız kalmayacaklarını belirterek, "Otobüs firması temsilcileriyle en kısa zamanda toplanıp, konuyu görüşeceğiz. Yapılacak toplantıda, firma temsilcilerimizin de görüşleri doğrultusunda otobüs biletlerinde yüzde 10'dan fazla indirim yapmayı düşünüyoruz." dedi

10.10.2018 - 14:08 | Güncelleme:  AA

Yıldırım,Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak koordinesinde dün açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na otobüs firmalarının da destek vereceğini söyledi.

Türkiye genelinde 343 otobüs firmasının 7 bin 600 otobüsle hizmet verdiğine işaret eden Yıldırım, normal günlerde 22 bin olan otobüs sefer sayısının bayram ve tatil dönemi gibi özel günlerde 27 bine kadar çıktığını bildirdi.

Yıldırım, program kapsamında yapılan çağrıya otobüs firmaları olarak duyarsız kalmayacaklarını vurgulayarak, "Otobüs firması temsilcileriyle en kısa zamanda toplanıp, konuyu görüşeceğiz. Yapılacak toplantıda, firma temsilcilerimizin de görüşleri doğrultusunda otobüs biletlerinde yüzde 10'dan fazla indirim yapmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Otobüs firmaları olarak ellerini taşın altına koyacaklarını ifade eden Yıldırım, "Bu ülke bizim. Refahı paylaştığımız gibi sıkıntıları da paylaşacağız. Ülkemizin düzlüğe çıkması için biz de otobüs firmaları olarak elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu dönemde en fazla otobüsle seyahat eden kesimin üniversite öğrencileri olduğuna dikkati çeken Yıldırım, yapılacak indirimin hem ülke hem sektör hem de öğrenciler için önem taşıdığını kaydetti.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER