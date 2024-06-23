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        Büyük İstanbul Otogarı'nda tatil dönüşü yoğunluk yaşanıyor

        9 günlük bayram tatili bugün sona eriyor. Tatilcilerin dönüş yolculuğu da devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde Büyük İstanbul Otogarı'ndaki yoğunluk da dikkat çekti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 12:55 Güncelleme: 23.06.2024 - 14:34
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        Büyük İstanbul Otogarı'nda Kurban Bayramı tatilinin son gününde yoğunluk yaşanıyor.

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        9 günlük bayram tatilinin ardından kente dönenler ile tatil için İstanbul'a gelenlerin dönüş yolculuğu sürüyor. Büyük İstanbul Otogarı, kentte yoğunluk yaşanan noktaların arasında bulunuyor.

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        Araçlarıyla yolcu almaya veya bırakmaya gelenler, otogarın bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluşturdu.

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        Otobüs şoförü Fikret Akpınar, "Bugün otogar çok yoğun. Gidiş ve gelişlerde yoğunluk var. Giriş ve çıkışlarda sorun yaşıyoruz. İnsanlar da çok fazla. Dün bu kadar fazla değildi. Şimdi iki tarafta da yoğunuluk var." dedi.

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        Afyonkarahisar'da üniversite eğitimi alan ve tatilini İstanbul'da geçiren Eren Akkılıç da "Diğer bayrama kıyasla İstanbul, bu sefer daha boştu. Diğer bayram daha yoğundu. Trafiğin ve yoğunluğun az olması nedeniyle uzakta olan akrabalarımızı da daha rahat ziyaret edebildik. Şimdi otogarda tatil dönüşü nedeniyle çok yoğunluk var." diye konuştu.

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