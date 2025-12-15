Otomobil fiyatının yarısına kadar prim biriktirenler, otomobilin sahibi olabiliyor

Quick Hayat, yeni çıkardığı ‘Lüküs Hayat Sigortası’ ile hem birikimli hayat sigortalı hem de otomobil sahibi olmayı mümkün kılıyor. Maher Holding çatısı altındaki Quick Hayat, Quick Finans, QCAR’ın ortaklaşa geliştirdikleri Lüküs Hayat sigortası ürünü ile otomobilin yarısı kadar prim biriktirenler için diğer yarı QCAR tarafından karşılanıyor. Sigortalı otomobili alıp kullanmaya başlarken otomobilin diğer yarısı için QCAR'a kira ödüyor. Kişi dilerse otomobilin tüm tutarı kadar birikimli hayat sigortası primi biriktirip otomobilin tümüne sahip oluyor. Bu arada vergi avantajına da kullanıyor. Lüküs Hayat, özellikle araç sahibi olmakta zorlanan gençler için ideal bir ürün.

Araç edinmek istemeyenler birikmiş değerlerini ilk iki yıl düşük kesinti oranlarıyla iki yıldan sonra kesinti olmadan istediği zaman alarak sistemden ayrılabiliyor. Ayrıca ilk priminin ödendiği andan itibaren olası vefat durumunda 5. Yılın sonunda ulaşılacak birikmiş değer tazminat olarak ödeniyor.

EKOSİSTEMİN İYİ ÖRNEKLERİNDEN

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Lüküs Hayat Sigortasının, QuickFinansall ekosisteminin en iyi örneklerinden biri olduğunu ve sigorta dışındaki Grup şirketlerinin işbirliği ile oluşturulduğunu söyledi. Yaşar, Lüküs Hayat’ın, alışılagelmiş hayat sigortasının dışında, inovatif bir ürün olduğunu ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirildiğini belirterek, ilk kez hayat sigortasının içine araç edinme opsiyonunun eklendiğini vurguladı. Yaşar, hayat sigortacılığının bu tarz yenilikçi ürünlerle gelişeceğini de sözlerine ekledi.

GENÇLERİN İHTİYACINI KARŞILADIK Quick Hayat Sigorta Genel Müdür Vekili Volkan Terzioğlu, yaptıkları araştırmalar kapsamında araç edinme talebinin özellikle genç çalışanlar arasında yoğunlaştığını tespit ettiklerini söyledi. Buna karşın yüksek kredi maliyetleri, toplu ödeme baskısı ve borçlanma korkusu nedeniyle bu talebin sürekli ertelendiğini vurgulayan Terzioğlu, ihtiyacı karşılamak için Lüküs Hayat ürününü geliştirdiklerini kaydetti. Terzioğlu, "Bu ürün, hayat sigortasının sağladığı yüzde 40'a varan vergi avantajını, dövize endeksli değer korumasını ve güvenilir uzun vadeli finansal planlamayı QCAR'ın ortak sahiplik yaklaşımıyla birleştirerek tamamen yeni bir araç edinme penceresi açıyor. Borçlanmak istemeyen ancak güçlü bir finansal gelecek kurgulamak isteyen bireylere ister birikim imkanı isterse de araç edinme fırsatı sunuyor. Bu nedenle Lüküs Hayatı, finansal verimlilik ve mobiliteyi aynı anda optimize eden vizyoner bir sigorta yaklaşımı olarak görüyorum" dedi. LÜKÜS HAYAT'IN SUNDUĞU İMKANLAR Sigortalı, poliçenin başında satın almak istediği aracın bedelini kendi belirliyor. Quick Hayat, araç bedeli karşılığında ödenecek prim tutarlarını tespit ediyor. Belirlenen tutarın değer kaybetmemesi için dolar veya avro olarak belirlenen primleri sigortalı aylık ve TL olarak ödüyor döviz olarak birikiyor.