Erkoç, AA muhabirine, "nöbetçi noterlik" uygulamasının otomotiv sektörüne sağlayacağı katkıları anlattı.

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin nöbetçi noterliğe ilişkin çalışmaları tamamladığını hatırlatan Erkoç, uygulamanın bu hafta sonu başlayacağını söyledi.

Erkoç, 2'nci el araç alım satımlarında resmi devir işlemlerinin yapılabildiği tek kurumun noterler olduğuna işaret ederek, buraların otomotiv piyasasında iş hacminin en yoğun olduğu cumartesi ve pazar da hizmet vermesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

İnsanların hafta içinde genelde yoğun olduklarına dikkati çeken Erkoç, şöyle devam etti:

"Birçok insan hafta sonu alışveriş yapabiliyor. Otomobil almak için uzun bir zamana ihtiyaç olabiliyor. Bu anlamda insanlar hafta içi vakit bulamadıklarından hafta sonu araç bakıyorlar. Nöbetçi noterlik uygulaması otomotiv sektöründe önemli bir rol oynayacak ve ekonominin canlanmasına katkı sağlayacak."

"PAZARTESİYİ BEKLEMEK GEREKMEYECEK"

Uygulamanın 2'nci el araç ticareti yapanlar tarafından olumlu karşılandığını vurgulayan Erkoç, "Tacirler, hafta sonu gelen müşterilerin alacakları araca karar verdikten sonra resmi işlemler için pazartesiyi beklemek zorunda kaldıklarını söylüyorlar. Bu durum ister istemez ikinci el araç ticaretini azaltıyordu. Artık pazartesiyi beklemek gerekmeyecek." diye konuştu.

Ankara'da, Esenboğa Havalimanı'na çok yakın yerde bulunan ve ulaşımın da kolay olduğu OTONOMİ'de hafta sonu 2'nci el araç alım satım işlemlerinin yapılabileceğine işaret eden Erkoç, "Türkiye'nin her yerine 1 saat mesafedeyiz. Hafta sonu herhangi bir ilden gelen vatandaşımız, nöbetçi noter açık olursa aracını aldığı gün resmi devrini yaptırıp, memleketine dönebilecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yılda 7 milyon aracın el değiştirdiğini aktaran Erkoç, nöbetçi noterlik uygulamasının işçi ve memurlar için de önemli bir kazanım olacağını dile getirdi.

UYGULAMA YARIN BAŞLAYACAK

Nöbetçi noterlik uygulaması kapsamında cumartesi ve pazar günleri 09.00-17.00 saatlerinde hizmet verecek yerler belirlendi.

İlki yarın gerçekleştirilecek uygulama kapsamında hafta sonları 2'si Anadolu, 2'si Avrupa yakasında olmak üzere İstanbul'da 4, Ankara ve İzmir'de 2'şer, diğer illerde de birer noter nöbet tutacak. Bu noterliklerde bütün işlemlerin yapılması sağlanacak.

Türkiye Noterler Birliği, internet üzerinden nöbet tutacak noterlikleri ilan edecek.

Uygulama kapsamında Ankara'da ilk nöbet hizmetini bu hafta sonu Ankara 40. Noteri ile Altındağ 7. Noteri verecek.



