Otomobil satışlarında tüm zamanların rekoru

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.7 oranında artarak 381 bin 636 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, yılın ilk dört ayında otomobil satışları, 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yıla göre yüzde 4.9 oranında artarak 309 bin 204 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5.4 azalarak 72 bin 432 adet oldu.

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Nisan ayında ise toplam pazar yüzde 38.8 oranında artarak 105 bin 352 adet oldu.

Geçtiğimiz ay otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39 artarak 85 bin 411 adet seviyesinde yükselirken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 37.8 artarak 19 bin 941 adet şeklinde kayıtlara geçti.

Bu sonuçlar ile birlikte, toplam pazar Nisan 2025'te tüm zamanların rekorunu kırmış oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre de yüzde 55.8 arttı.

LÜKS ARAÇ SATIŞLARI ARTIYOR

ODMD raporunda dikkat çeken veriler bulunuyor.

Örneğin, geçmiş yıllarda alt segment otomobiller pazarın yüzde 90'ını oluştururken, 2025'in ilk dört ayında ise bu oran yüzde 80'lere geriledi.

Öyle ki, Ocak-Nisan döneminde, otomobil pazarı segmentlere göre incelendiğinde, pazarın yüzde 81,5’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. REKLAM C segmenti otomobiller 171 bin 562 adetle yüzde 55.5 pay, B segmenti otomobiller 79 bin 242 adetle yüzde 25.6 pay aldı. ODMD raporuna göre, C segmentin pazar payı son 1 yılda değişmedi. B segment araçların ise pazar payı yüzde 11 kadar azaldı. Alt segmentlerde daralmaya karşın, lüks araçlar satışlarındaki artış ise dikkat çekiyor. D segment otomobil satışları ise son 1 yılda tam yüzde 72 oranında arttı ve bu araçlar pazarda 14.4 paya ulaştı. E segmentte ise yüzde 44 oranında artış yaşandı. Bu araçların pazar payı da yüzde 3.4 olarak kayıtlara geçti. En lüks segment olan F segmentindeki araçların satışları da bir yılda yüzde 52 oranında arttı. Pazardaki satışlar gövde tipine göre analiz edildiğinde de artık SUV araçların sarsılmaz liderliği göze çarpıyor. Satışların yüzde 61'ini oluşturan SUV araçlara karşın, bir zamanlar en çok tercih edilen gövde tipi olan sedan otomobillerin payı yüzde 23 seviyesinde kalmış durumda.