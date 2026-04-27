Otomobille çarpışan elektrikli skuter sürücüsü öldü
Giriş: 27 Nisan 2026 - 12:00
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında elektrikli skuter sürücüsü hayatını kaybetti.
Mürsel E. (34) idaresindeki otomobil, Güvercinada Caddesi'nde Hidayet Kaya Karaçobanım'ın (47) kullandığı elektrikli skuter ile çarpıştı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Karaçobanım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.Kontrollerde 1,72 promil alkollü olduğu tespit edilen Mürsel E. gözaltına alındı.
