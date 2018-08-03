Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre; İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece'de uyuştucu imalathanesi olarak kullanılan lüks bir villayı tespit etti.



GİZLİ BÖLMELİ LÜKS OTOMOBİL



Narkotik polisi, yaklaşık 1 aylık teknik takibin ardından operasyon için harekete geçti. Villadan çıkarak Fatih'e gelen Mercedes Vito marka lüks bir otomobil durdurularak arama yapıldı. Özel olarak yapılmış elektronik düzenekli gizli bölmeler içerisinden çok sayıda sentetik uyuşturucu Ecstasy hap ele geçirildi. B.K. isimli uyuşturucu çetesi üyesi kıskıvrak yakalandı.





Lüks otomobilin ele geçirilmesinin ardından hemen Büyükçekmece'de imalathane olarak kullanılan havuzlu lüks villaya da operasyon düzenlendi. Uyuşturucu kaçakçılık çetesinin lideri olan 'Doktor' lakaplı İ.G. ve Özbek uyruklu sevgilisi D.Y. de gözaltına alındı. Villada yapılan aramalarda Ecstasy hap imalatında kullanılan makineler ve milyonlarca uyuşturucu ele geçirildi.





Uyuşturucu çetesinin gizli bölmeleri bulunan başka bir otomobili daha tespit edildi. Bu otomobilde yapılan aramalarda da 6 kilo kokain ele geçirildi. Uyuşturucu çetesinin 2 otomobiline elektronik düzenekli gizli bölme yapan F.K. isimli zanlı da yakalanarak gözaltına alındı.



PİYASA DEĞERİ 44 MİLYON LİRA



Yapılan operasyonlarda piyasa değeri 44 milyon lira olan 2 milyon 200 bin adet Ecstasy hap ile 6 kilo kokain ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan uyuşturucu çetesi lideri İ.G., Özbek uyruklu sevgilisi D.Y., yardımcısı B.K. ile elektronik düzenekli gizli bölmeleri yapan F.K.'nin emniyetteki sorguları sürüyor.

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