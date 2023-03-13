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Otomotiv ihracatı Şubat'ta hız kesti

Türkiye'nin otomotiv üretimi yılın ilk iki ayında yüzde 14 artarak 223 bin 796 adet olarak gerçekleşti. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, otomobil üretiminde ise Ocak ve Şubat aylarında yüzde 23 artış gerçekleşti ve yerli otomobil üretimi bu dönemde 134 bin 474 adede yükseldi. Şubat ayında ise, toplam üretimde yüzde 6, otomobil üretiminde de yüzde 3.6'lık bir artış kaydedildi. OSD verilerine göre, toplam otomotiv ihracatı Ocak ve Şubat aylarında adet bazında yüzde 8 oranında artarken, ihracat Şubat ayında ise geçen yıl ile aynı seviyede kaldı. Öte yandan, otomobil ihracatında ilk 2 ayda yüzde 14 artış yakalanırken, Şubat ayında yüzde 8 oranında düşüş yaşandı

Otomotiv ihracatı Şubat'ta hız kesti

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2023 yılının Ocak-Şubat dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, yılın ilk iki aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 223 bin 796 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise ise yüzde 23 artarak 134 bin 474 adet olarak gerçekleşti.

Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 233 bin 731 adedi buldu. Yılın ilk iki aylık döneminde ticari araç üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 oranında artış gösterdi.

Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 48 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 1 azaldı.

ŞUBAT'TA OTOMOBİL İHRACATI YÜZDE 8 AZALDI

OSD verilerine göre, Şubat ayında üretim sınırlı artarken, ihracatta daralma yaşandı. Şubat ayında toplam üretim yüzde 6 artışla 111 bin 359 adede çıktı. Otomobil üretimi de yüzde 3.6 oranında arttı ve 63 bin 751 olarak kayıtlara geçti.

Şubat'ta toplam ihracat geçen yıla göre sadece 29 adet artarken, otomobil ihracatında ise yüzde 7.8 oranında daralma yaşandı. OSD'nin açıkladığı rakamlara göre, Şubat ayında 46 bin 747 adet otomobil ihraç edildi.

2022'yi ihracatta yüzde 4 artış ile kapatan otomotiv sektörü, Ocak ayında adet bazında yüzde 17 oranında artış kaydetmiş ve 79 bin 381 adetlik toplam ihracat rakamına ulaşmıştı. Otomobil ihracatı ise yıla yüzde 46’lık yükselişle 51 bin 122 adet ile başlamıştı.

KAPASİTENİN YÜZDE 68'İ KULLANILDI

Öte yandan, yılın ilk 2 ayında otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 68 olarak gerçekleşti.

OSD verilerine göre, araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 68, kamyon grubunda yüzde 83, otobüs-midibüs grubunda yüzde 34 ve traktörde yüzde 78 seviyesinde gerçekleşti.

EURO BAZINDA İHRACATTA YÜZDE 19 ARTIŞ

Yılın ilk iki aylık döneminde otomotiv ihracatı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 8 artarak 158 bin 145 adet olarak gerçekleşti.

Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarken, ticari araç ihracatı ise paralel seviyede gerçekleşti.

Traktör ihracatı ise 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 3 bin 416 adet olarak gerçekleşti.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk iki aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 5.5 milyar dolar oldu.

Euro bazında ise yüzde 19 artarak 5.1 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 15 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 10 oranında arttı.

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