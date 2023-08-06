Otomotiv ihracatı temmuzda yüzde 33 arttı Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv sektörü temmuzda yüzde 33,2 artışla 2,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektörün ocak-temmuz dönemi ihracatı da yüzde 16 artışla 20,1 milyar dolar oldu

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin temmuz ayı ihracatı ülke ihracatından yaklaşık dört kat fazla büyüdü ve yüzde 33,2'lik artışla 2,7 milyar doları geçti. Sektörün ocak-temmuz dönemi ihracatı da yüzde 16'lık artış kaydederek 20,1 milyar dolara ulaştı.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik "Türkiye ihracatında 2006-2021 yılları arasında 16 yıl boyunca kesintisiz ihracat şampiyonu olan Türk otomotiv sektörü olarak gerek temmuz ayında gerek yılın yedi aylık dönemindeki performansımızla sektörel liderliğimiz sürüyor. Geçen ay Türkiye ihracatından yüzde 15,5'lik pay aldık. Ocak-temmuz döneminde ise aldığımız pay yüzde 16 oldu. Temmuz ayında en dikkat çekici artışlar Otobüs-Minibüs-Midibüs, Binek otomobiller ve Çekiciler ihracatında olurken, ülke bazında Almanya'ya yüzde 29, Fransa'ya yüzde 127, İtalya'ya yüzde 49, Polonya'ya yüzde 90, İspanya'ya yüzde 96'lık ihracat artışları sağladık" dedi.

Tedarik endüstrisi ihracatının ocak-temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 11 artarak 8 milyar 242 milyon dolar olduğu bilgisini veren Çelik, "Endüstrinin tüm otomotiv ihracatından aldığı pay ise yüzde 41,1'e ulaştı. Geçen yedi aylık dönemde Binek otomobiller ihracatı yüzde 23, Otobüs Minibüs Midibüs ihracatı yüzde 67, Çekiciler ihracatı yüzde 62 arttı. Ocak-Temmuz döneminde Almanya'ya yüzde 12, Fransa'ya yüzde 51, İtalya'ya yüzde 25, İspanya'ya yüzde 36, Polonya'ya yüzde 21, Slovenya'ya yüzde 28, Belçika'ya yüzde 28, Rusya Federasyonu'na yüzde 79 ihracat artışı elde ettik. Bu yıl hedefimiz 34 milyar dolar ile otomotiv endüstrisinde tüm zamanların ihracat rekoruna ulaşmak olacak. Yılın ikinci yarısında çip krizinin etkisinin daha da azalması ile bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.

Temmuzda ise Tedarik endüstrisi ihracatı 1 milyar 71 milyon doları bulurken, endüstri otomotiv ihracatında en büyük ürün grubu olmaya devam etti. Binek otomobiller ihracatı yüzde 59 artışla 851 milyon dolar, Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı 394 milyon dolar, Çekiciler ihracatı yüzde 153 artarak 207 milyon dolar, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı yüzde 68 artarak 170 milyon dolar oldu.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya ihracatta yüzde 25 oranında artış görülürken, yine önemli pazarlardan Birleşik Devletlere yüzde 3, Rusya Federasyonu'na yüzde 40, İtalya'ya yüzde 24 ve Birleşik Krallık'a yüzde 33 ihracat artışı yaşandı.

Binek otomobillerde önemli pazarlardan olan Fransa'ya yüzde 190, Polonya'ya yüzde 183, İspanya'ya yüzde 208, İtalya'ya yüzde 69 ihracat artışı olurken, Birleşik Krallık'a yüzde 26 ihracat düşüşü görüldü.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda ise Birleşik Krallık'a yüzde 36 ihracat düşüşü yaşanırken, Slovenya'ya yüzde 78, Fransa'ya yüzde 121, Belçika'ya yüzde 83, İtalya'ya yüzde 7 ihracat artışı gerçekleşti. Çekiciler ürün grubunda en fazla ihracat yapılan ülkeler olan Almanya ve Fransa'ya, otobüs Minibüs Midibüs ürün grubunda ise Fransa ve İtalya'ya ihracat artışları dikkat çekti.

ALMANYA ZİRVEYİ GERİ ALDI

Temmuz ayında ülkeler bazında en fazla ihracat Almanya'ya yapılırken, bu ülke haziranda Fransa'ya devrettiği liderlik koltuğunu geri aldı. Almanya'ya temmuz ayı ihracatı yüzde 29 artışla 379,8 milyon dolar oldu. Almanya'yı yüzde 127'lik rekor artışla 337,8 milyon dolarlık ihracat yapılan Fransa takip etti. Üçüncü en büyük pazar Birleşik Krallık'a ihracat da 256 milyon dolar oldu. Temmuz ayında önemli pazarlardan İtalya'ya yüzde 49, Polonya'ya yüzde 90, İspanya'ya yüzde 96, Belçika'ya yüzde 72, Slovenya'ya yüzde 46, Romanya'ya ise yüzde 26 ihracat artışı yaşanırken Birleşik Devletlere yüzde 33 ihracat düşüşü gerçekleşti.

AB ÜLKELERİNE YÜZDE 56 ARTIŞ

Temmuzda Avrupa Birliği ülkeleri yüzde 69 pay ve 1 milyar 879 milyon dolarlık ihracat ile ülke grubu bazında ilk sırada yer aldı. AB ülkelerine yönelik ihracat yüzde 56'lık artış kaydedildi. Diğer Avrupa Ülkeleri yüzde 11 pay ile ülke grupları arasında ikinci sırada yer alırken, bu ülke grubuna yönelik ihracat yüzde 13 azaldı. Bağımsız Devletler Topluluğu'na yönelik ihracat da yüzde 30 arttı.