Otomotiv satış sonrası sektöründe büyüme

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Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), otomotiv satış sonrası pazarı özelinde bu yılın ikinci çeyreğini, üyelerinin katılımıyla düzenlediği bir anket çalışmasıyla değerlendirdi.

OSS'nin 2022 Yılı 2. Çeyrek Sektörel Değerlendirme Anketi’ne göre; sektörde yılın ilk çeyreğinde yaşanan yükseliş trendi, ikinci çeyrekte de etkisini gösterdi. Ankete göre, 2022’nin ikinci çeyreğinde, ilk çeyreğe göre yurt içi satışlar ortalama yüzde 20 arttı.

Yine bu yılın ikinci çeyreğinde 2021’in ikinci çeyreğine göre yurt içi satışlarda ortalama yüzde 50’ye yakın artış oldu. Bu dönemde satışlarında yüzde 100’den fazla artış olduğunu belirten dağıtıcı üyelerin oranı yüzde 20’yi bulurken, üretici üyelerde bu oran yüzde 18’e yaklaştı.

SATIŞLARDA ARTIŞ BEKLENTİSİ

Ankette sektörün üçüncü çeyrekte yurt içi satışlarda ortalama yüzde 12 oranında artış beklediği gözlemlendi. Bu kapsamda geçen yılın aynı dönemine göre satışlarda yüzde 46 oranında artış beklendiği belirlendi.

Tahsilat süreçlerinin değerlendirildiği ankette, katılımcıların yüzde 70 gibi büyük bir çoğunluğu bu yılın ilk çeyreğinde tahsilat süreçlerinde, bir önceki çeyreğe göre herhangi bir değişiklik olmadığını aktardı.

İŞLETMELERİN YARISI İSTİHDAMI ARTIRDI

İstihdam konusunun da incelendiği ankete göre, yılın ilk çeyreğine kıyasla ikinci çeyrekte istihdam oranlarının artışa geçtiği ortaya çıktı.

İlk çeyreğe kıyasla istihdamının yükselişe geçtiğini belirten üyelerin oranı yüzde 47’ye yaklaşırken, katılımcıların yüzde 45’i “değişiklik yok”, yüzde 8’e yakını da “azaldı” yanıtını verdi.

Çalışmaya göre, yılın ikinci çeyreğinde istihdamını artırdığını belirten dağıtıcı üyelerin oranı yüzde 49’a yaklaştı. Bu oran ilk çeyrekte yaklaşık yüzde 36 idi. İstihdamını artırdığını belirten üreticilerin oranı da yüzde 43 oldu. Bu oran ilk çeyrekte yüzde 56’ya çıkmıştı.

EN BÜYÜK SORUN DÖVİZDEKİ HAREKETLİLİK

Sektördeki problemler anketin yine en dikkat çekici bölümlerinden birini oluşturdu. İkinci çeyrekteki sorunların başında “döviz kurlarında yaşanan hareketlilik” gelirken, bir önceki ankette de ilk sıralara yerleşen “tedarik ve kargo problemleri” yine gözlemlenen sorunlar arasında yer aldı.

“Nakit akışında yaşanan problemler” de üretici üyelerin öncelikli sorunlarından oldu. Katılımcıların yüzde 92’si öncelikli sorunun “döviz kuru/kur artışı”, yüzde 63’e yakını “tedarik problemleri”, yüzde 62,5’i “kargo maliyet & teslimat problemleri” ve yüzde 39’u “nakit akışında yaşanan problemler”, yüzde 33’ü de “gümrükte yaşanan problemler olduğunu söyledi”. “İş ve ciro kaybı” cevabını verenlerin oranı yüzde 15’i geçerken, katılımcıların yüzde 14’ü “diğer”, yüzde 6’sı da “pandemi sebepli çalışan motivasyonu kaybı” yanıtını verdi.

Ankette sektörün yatırım planları da mercek altına alındı. Yatırım planlarının bir önceki dönemle benzer bir seyir gösterdiği ortaya çıktı. Bu yılın üçüncü çeyreğinde yatırım planlayan üyelerin genel oranı yüzde 42 oldu. Bir önceki ankette üretici üyelerin yüzde 60’ı yatırım planlarken, yeni ankette bu oran yaklaşık yüzde 48’e geriledi.

ÜRETİM VE İHRACATTA ARTIŞ

Üreticilerin yılın ikinci çeyreğindeki kapasite kullanım oranı ortalaması ise yüzde 78’e yaklaştı. Bu oran yılın ilk çeyreğinde yüzde 81’di.

Yılın ikinci çeyreğinde üyelerin üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 11, geçen senenin aynı dönemine göre de yüzde 10 oranında arttı. Ayrıca yılın ikinci çeyreğinde üyelerin ihracatı, bir önceki çeyreğe göre yüzde 7’ye yakın, 2021’in ikinci çeyreğine göre de yüzde 12’yi aşkın artış gösterdi.

Anket ile ilgili değerlendirmelerde bulunan OSS Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp, "Yılın başındaki beklentilerimiz doğrultusunda, ikinci çeyrekte de satış rakamlarında, ihracatta ve istihdamdaki artış devam etti. Üyelerimizle ve diğer sektörel paydaşlarımızla görüşmelerin ardından senenin ikinci yarısının daha zorlu geçeceği, özellikle adetsel büyümenin duracağı, bu dönemde geçen seneki adetleri yakalamanın hedef olacağı yönünde öngörülerimiz var" diye konuştu.