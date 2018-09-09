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Otomotiv sektörü ihracata ivme verdi

Yurt içinde pazardaki daralmanın etkisiyle kan kaybeden otomotiv endüstrisi ocak-ağustos döneminde ihracatına ivme vererek 21 milyar dolara yakın dış satıma imza atarken, bu rakam sektörün 8 aylık ihracat rekoru olarak kayıtlara geçti

09.09.2018 - 11:51 | Güncelleme: AA

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 21 daralırken, bu dönemde otomotiv endüstrisi 20 milyar 808 milyon 307 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Söz konusu ihracat rakamı geçen yılın ocak-ağustos döneminde 18 milyar 616 milyon 920 bin dolar düzeyinde bulunuyordu. Bu da sektörün geçen bir yıllık sürede ihracatını yüzde 11,8 artırdığına işaret etti.

Öte yandan sektörün 21 milyar dolara dayanan 8 aylık dış satım hacmi, tüm zamanların en yüksek 8 aylık ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti. Sektör ayrıca, Türkiye'nin 108,7 milyar dolarlık ihracatından 5'te 1 pay almaya da devam etti.

İHRAÇ EDİLEN HER 5 ÜRÜNDEN 4'Ü AVRUPA'YA

Otomotiv endüstrisinin Avrupa ülkelerine ihracatı yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,3 artarak 16 milyar 634 milyon 237 bin dolar düzeyine yükseldi.

Böylece sektörün ilk yarıdaki 20,8 milyar dolarlık ihracatının yüzde 80'i Avrupa ülkelerine yapıldı. Bu da ihraç edilen her 5 otomotiv endüstrisi ürününden 4'ünün Avrupa ülkelerine gerçekleştirildiğini ortaya koydu.
Aynı dönemde otomotiv endüstrisinin, Avrupa'nın ardından en fazla ihracat gerçekleştirdiği diğer ülke grupları, 1 milyar 17 milyon 198 bin dolarla Orta Doğu ve 943 milyon 227 bin dolarla Afrika ülkeleri oldu.

EN FAZLA İHRACAT KAYBI ABD'DE

Yılın 8 ayında otomotiv endüstrisinin en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkelere bakıldığında, yine Avrupa ülkelerinin başı çektiği görüldü.
Sektörün ocak-ağustos döneminde en büyük pazarı, 3 milyar 147 milyon 384 bin dolarlık ihracatın gerçekleştirildiği Almanya oldu. Almanya'yı, 2 milyar 258 milyon 176 bin dolarla İtalya, 2 milyar 212 milyon 924 bin dolarla Fransa, 1 milyar 967 milyon 511 bin dolarla İngiltere ve 1 milyar 210 milyon 131 bin dolarla da İspanya takip etti.
Böylece Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere ve İspanya yılın 8 ayında 1 milyar doların üzerinde otomotiv endüstrisi ihracatı gerçekleştirilen ülkeler olarak sıralandı.

Otomotiv endüstrisi ihracatında en fazla düşüş yaşanan ülkeler listesinde başı ise ABD çekti. Sektörün ABD'ye ihracatı 8 ayda geçen yılın aynı dönemine göre 220 milyon 586 bin dolar azalarak 644 milyon 464 bin dolara geriledi.

ABD'nin ardından İran 100 milyon 842 bin dolar, Danimarka 30 milyon 479 bin dolar, Suriye 21 milyon 750 bin dolar ve İrlanda 14 milyon 990 bin dolarlık ihracat düşüşüyle en fazla kayıp yaşanan diğer ülkeler olarak sıralandı.

 

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