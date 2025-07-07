Otomotivde rekor ihracat

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisi haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla 3 milyar 408 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Bu rakam, otomotiv endüstrisinin bugüne kadar haziran aylarında ulaştığı en yüksek ihracat oldu.

Türkiye ihracatında yine ilk sırada yer alan sektörün haziran ayındaki toplam ihracattan aldığı pay yüzde 16,6 olarak gerçekleşti.

Bu yıl ocak-haziran döneminde de otomotiv endüstrisi ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak yaklaşık 20 milyar dolar (19 milyar 987 milyon dolar) seviyesine ulaştı.

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OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Otomotiv endüstrisi olarak haziran ayında ulaştığımız 3,4 milyar dolarlık ihracat, sektörümüzün tarihi haziran rekorudur. Yılın ilk yarısında ise 20 milyar dolara yaklaşan ihracat hacmimiz ile Türk otomotivinin küresel gücünü bir kez daha ortaya koyduk. Haziran ayında özellikle çekici ihracatında üç haneli artış görülürken, tüm ana ürün gruplarında çift haneli büyüme kaydettik" dedi.