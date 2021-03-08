Otomotivde Türk-Alman zirvesi!

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Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ile Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) tarafından otomotiv sektöründe Türkiye ve Almanya arasında mevcut iş birliğinin ve yatırım potansiyelinin artırılması amacıyla bir organizasyona imza atıldı. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi desteğiyle Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) Projesi kapsamında iki ülke arasında köprü kurulması amacıyla video konferans yöntemiyle düzenlenen “Türk-Alman Otomotiv Sektörlerinin Geleceği“ Konferans ve Çalıştayı, 13 ve 20 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında ilk olarak düzenlenen “Türk-Alman Otomotiv Sektörlerinin Geleceği” başlıklı konferansa, iki ülke otomotiv sektöründen yüzlerce temsilci katıldı.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ve TAYSAD Başkanı Alper Kanca’nın ev sahipliğinde düzenlenen konferansa, TOGG CEO’su Gürcan Karakaş da ana konuşmacı olarak katılarak otomotivdeki dönüşüm ve yeni yıkıcı trendler hakkındaki görüşlerini paylaştı.



'AVRUPA DEĞER ZİNCİRLERİNİN ÖNEMLİ BİR PARÇASIYIZ'

Konferansın açılışında konuşan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Türk otomotiv endüstrisinin Avrupa ve Almanya değer zincirlerinin önemli bir parçası olduğuna dikkat çekti.

Baran Çelik, “Türk otomotiv endüstrisi, motorlu araç üretiminde Avrupa'da dördüncü sırada, otobüs üretiminde ön sıralarda yer alıyor. Türkiye, 14 otomobil ve ticari araç fabrikası ve 6 bin 750 küçük, orta ölçekli ve büyük tedarikçisiyle dünya çapında önemli bir konumdadır, sadece üretimde değil, aynı zamanda araştırma ve geliştirmede de. Avrupa’nın en büyük motorlu araçlar pazarına ev sahipliği yapan Almanya’ya yönelik hedeflerimiz için buluştuğumuz konferans, Alman otomotiv sektöründe çalışan Türk mühendis, yönetici ve sektör temsilcilerine yönelik ortak bir çalışma. İngiltere ve Fransa'da da Türk otomotiv endüstrisinin gücünü anlatacağımız, etkili ve geniş çaplı tanıtımlarımız olacak” dedi.



'TÜRKİYE BİR SIÇRAMA TAHTASI OLABİLİR'

TAYSAD Başkanı Alper Kanca da konferansta yaptığı konuşmada Almanya ile gerçekleşecek yeni iş birlikleri ve yatırım fırsatları üzerinde durdu.

Alper Kanca, “Etkinlikle iki ülke arasındaki köprünün ayakları birleşiyor. Türkiye'de son derece iş dostu bir ortama sahibiz. Kalifiye ve motive olmuş çalışanlar ve yöneticiler, düşük enerji fiyatları, çok sayıda satış ve hammadde pazarına erişimi kolaylaştıran mükemmel bir coğrafi konuma sahibiz. Türkiye, Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya için bir sıçrama tahtası olabilir” diye konuştu.



'SEKTÖRÜN KÂRININ YÜZDE 40'I YENİ TRENDLERDEN OLUŞACAK'

Konferansın ana konuşmacısı olan Türkiye’nin otomobili TOGG’un CEO'su Gürcan Karakaş ise dünyada otomotiv sektöründeki oyunun kuralları ile müşterilerin beklentilerinin değiştiğini vurguladı.

Karakaş, "Günümüzde otomobilin akıllı bir cihaza dönüşmesiyle birlikte otomobil de yeni bir yaşam alanı haline geldi. Cep telefonlarındaki dönüşümün bir benzerine, otomobillerde de şahit oluyoruz. İnsanlar günümüzde akıllı evler, akıllı şehirler ve ortamlarda yaşamayı tercih ederken, bu durumun otomobillere de yansımasının beklentisi içerisinde. Akıllı evler, akıllı binalar ve her türlü akıllı ulaşımlar bir şekilde otomobilin içerisine entegre ediliyor. Otomotiv sektörünün önümüzdeki dönemde kâr yapabilmesi için bu değişime ayak uydurması gerekiyor. Yakın gelecekte otomotiv sektörünün kârının yüzde 40’lık bölümü yeni otomobillerdeki yeni trendlerden oluşacak. Bu oran gün geçtikçe de artacak” diye belirtti.

TOGG'un yüzde 51’lik yerlilik oranını yüzde 68,8’e çıkaracaklarını belirten Karakaş, "Bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesi Türkiye’nin mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak. Üreteceğimiz doğuştan akıllı aracın üretildikten sonra da kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırıcı olmasına özen gösteriyoruz” dedi.

Konferansta OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ve TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı Türk otomotiv sektörü ve Türkiye Tanıtım Grubu projesi hakkında bilgilendirme sunumu yaptı.

TAYSAD Başkanı Alper Kanca ile TAYSAD Başkan Yardımcısı Albert Saydam da “Türkiye Otomotiv Sektörü Nedir, Ne Değildir? Güçlü Tarafları, Becerileri, Yetkinlikleri, Türk Otomotiv Sanayi Hakkında Bilmedikleriniz” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumlarda OİB ve TAYSAD hakkında tanıtıcı bilgilerin yanı sıra, her iki kurumun üye profilleri, ihracat hacimleri, Almanya ile ticaret hacimleri, ticaret yaptıkları ülkeler, ihraç pazarları ve güçlü yönleri gibi bilgiler katılımcılarla paylaşıldı.