Otomotivde Türk-Alman zirvesi!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerOtomobilOtomotivde Türk-Alman zirvesi!
ABONE OL

Türk-Alman otomotiv sektörlerinin geleceği ele alındı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD),otomotiv sektöründe Türkiye ve Almanya arasında mevcut iş birliğinin ve yatırım potansiyelinin artırılması amacıyla bir etkinlik düzenledi. İki ülke arasında köprü kurulması amacıyla online olarak düzenlenen “Türk-Alman Otomotiv Sektörlerinin Geleceği“ Konferans ve Çalıştayı'na, iki ülke otomotiv sektöründen yüzlerce temsilcinin katıldığı kaydedildi. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ve TAYSAD Başkanı Alper Kanca’nın ev sahipliğinde düzenlenen konferansa, TOGG CEO’su Gürcan Karakaş da ana konuşmacı olarak katılarak otomotivdeki dönüşüm ve yeni yıkıcı trendler hakkındaki görüşlerini paylaştı

Otomotivde Türk-Alman zirvesi!
HABERTURK.COM

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ile Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) tarafından otomotiv sektöründe Türkiye ve Almanya arasında mevcut iş birliğinin ve yatırım potansiyelinin artırılması amacıyla bir organizasyona imza atıldı. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi desteğiyle Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) Projesi kapsamında iki ülke arasında köprü kurulması amacıyla video konferans yöntemiyle düzenlenen “Türk-Alman Otomotiv Sektörlerinin Geleceği“ Konferans ve Çalıştayı, 13 ve 20 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında ilk olarak düzenlenen “Türk-Alman Otomotiv Sektörlerinin Geleceği” başlıklı konferansa, iki ülke otomotiv sektöründen yüzlerce temsilci katıldı.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ve TAYSAD Başkanı Alper Kanca’nın ev sahipliğinde düzenlenen konferansa, TOGG CEO’su Gürcan Karakaş da ana konuşmacı olarak katılarak otomotivdeki dönüşüm ve yeni yıkıcı trendler hakkındaki görüşlerini paylaştı.

'AVRUPA DEĞER ZİNCİRLERİNİN ÖNEMLİ BİR PARÇASIYIZ'

Konferansın açılışında konuşan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Türk otomotiv endüstrisinin Avrupa ve Almanya değer zincirlerinin önemli bir parçası olduğuna dikkat çekti.

Baran Çelik, “Türk otomotiv endüstrisi, motorlu araç üretiminde Avrupa'da dördüncü sırada, otobüs üretiminde ön sıralarda yer alıyor. Türkiye, 14 otomobil ve ticari araç fabrikası ve 6 bin 750 küçük, orta ölçekli ve büyük tedarikçisiyle dünya çapında önemli bir konumdadır, sadece üretimde değil, aynı zamanda araştırma ve geliştirmede de. Avrupa’nın en büyük motorlu araçlar pazarına ev sahipliği yapan Almanya’ya yönelik hedeflerimiz için buluştuğumuz konferans, Alman otomotiv sektöründe çalışan Türk mühendis, yönetici ve sektör temsilcilerine yönelik ortak bir çalışma. İngiltere ve Fransa'da da Türk otomotiv endüstrisinin gücünü anlatacağımız, etkili ve geniş çaplı tanıtımlarımız olacak” dedi.

'TÜRKİYE BİR SIÇRAMA TAHTASI OLABİLİR'

TAYSAD Başkanı Alper Kanca da konferansta yaptığı konuşmada Almanya ile gerçekleşecek yeni iş birlikleri ve yatırım fırsatları üzerinde durdu.

Alper Kanca, “Etkinlikle iki ülke arasındaki köprünün ayakları birleşiyor. Türkiye'de son derece iş dostu bir ortama sahibiz. Kalifiye ve motive olmuş çalışanlar ve yöneticiler, düşük enerji fiyatları, çok sayıda satış ve hammadde pazarına erişimi kolaylaştıran mükemmel bir coğrafi konuma sahibiz. Türkiye, Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya için bir sıçrama tahtası olabilir” diye konuştu.

'SEKTÖRÜN KÂRININ YÜZDE 40'I YENİ TRENDLERDEN OLUŞACAK'

Konferansın ana konuşmacısı olan Türkiye’nin otomobili TOGG’un CEO'su Gürcan Karakaş ise dünyada otomotiv sektöründeki oyunun kuralları ile müşterilerin beklentilerinin değiştiğini vurguladı.

Karakaş, "Günümüzde otomobilin akıllı bir cihaza dönüşmesiyle birlikte otomobil de yeni bir yaşam alanı haline geldi. Cep telefonlarındaki dönüşümün bir benzerine, otomobillerde de şahit oluyoruz. İnsanlar günümüzde akıllı evler, akıllı şehirler ve ortamlarda yaşamayı tercih ederken, bu durumun otomobillere de yansımasının beklentisi içerisinde. Akıllı evler, akıllı binalar ve her türlü akıllı ulaşımlar bir şekilde otomobilin içerisine entegre ediliyor. Otomotiv sektörünün önümüzdeki dönemde kâr yapabilmesi için bu değişime ayak uydurması gerekiyor. Yakın gelecekte otomotiv sektörünün kârının yüzde 40’lık bölümü yeni otomobillerdeki yeni trendlerden oluşacak. Bu oran gün geçtikçe de artacak” diye belirtti.

TOGG'un yüzde 51’lik yerlilik oranını yüzde 68,8’e çıkaracaklarını belirten Karakaş, "Bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesi Türkiye’nin mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak. Üreteceğimiz doğuştan akıllı aracın üretildikten sonra da kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırıcı olmasına özen gösteriyoruz” dedi.

Konferansta OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ve TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı Türk otomotiv sektörü ve Türkiye Tanıtım Grubu projesi hakkında bilgilendirme sunumu yaptı.

TAYSAD Başkanı Alper Kanca ile TAYSAD Başkan Yardımcısı Albert Saydam da “Türkiye Otomotiv Sektörü Nedir, Ne Değildir? Güçlü Tarafları, Becerileri, Yetkinlikleri, Türk Otomotiv Sanayi Hakkında Bilmedikleriniz” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumlarda OİB ve TAYSAD hakkında tanıtıcı bilgilerin yanı sıra, her iki kurumun üye profilleri, ihracat hacimleri, Almanya ile ticaret hacimleri, ticaret yaptıkları ülkeler, ihraç pazarları ve güçlü yönleri gibi bilgiler katılımcılarla paylaşıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İkinci el araba fiyatları düşer mi? İkinci el araç fiyatlarında 'normalleşme' umudu - haberler
OTOMOBİLİkinci el araçta 'normalleşme' umudu!
Fiat Egea fiyatı ne kadar? 2021 Fiat Egea fiyat listesi
OTOMOBİL2021 Fiat Egea fiyat listesi
Trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 19 yılda 8,5 milyon arttı
OTOMOBİLSayı 19 yılda 8.5 milyon arttı
Son dakika: Cupra'nın Türkiye'ye geliş tarihi açıklandı - Otomobil haberleri
OTOMOBİLİspanyol marka Nisan'da Türkiye'de!
Otomobil markalarının Mart ayı kampanyaları açıklandı - Otomobil fiyatları
OTOMOBİLBahara sıfır faiz ile girdiler
Porsche Taycan Cross Turismo Haziran'da Türkiye'de - haberler
OTOMOBİLAraziye elektrikle çıkacak!
OSS ve KAGİDER’den işbirliği
OTOMOBİLOSS'den 'İş’te Balans Projesi'
VW elektrikli araçlara 19 milyar dolar harcayacak
OTOMOBİL19 milyar dolara elektriklenecek!
Hibrit otomobillerin payında artış
OTOMOBİLHibritler otogazlıları geride bıraktı
Satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites
OTOMOBİL10 araçtan 7'si otomatik şanzımanlı