Otonom araç yarışması MARC, bu yıl 13 Nisan'da Ankara Cyberpark’ta düzenlenecek. OpenZeka yönetiminde bu yıl üçüncüsü düzenlenecek yarışmaya Turkcell, Karel, BMC ve Doğuş Teknoloji’nin yanında 10 üniversite ile 4 lise takımı katılacak.

MARC’ta OpenZeka tarafından bir dizi derin öğrenme algoritmaları eğitimi alacak takımlar, yüksek teknoloji ürünü radar ve sensörlerle donatılmış 1/10 ölçekli özel üretim araçları kullanacaklar.

Bu araçlar gerçek bir araçtaki tüm sürüş deneyiminin simüle edilebildiği NVIDIA Jetson TX platformlar ile desteklenirken, takımlar gerçek dünyanın sürüş ihtiyaçlarına derin öğrenme algoritmaları ile nasıl çözümler üretebildiklerini ortaya koyacaklar.

Tanımlanan görevleri hızlı ve hatasız bir şekilde başarabilmek için yarışacak ekiplerin, özel hazırlanmış parkurda, sürüş güvenliğinden trafik işaretlerine tepkilere, yola çıkan ani yayadan yoldaki engellere çözüm üretmekte sürüşü emniyetle devam ettirecek tüm senaryoları test edecekleri bildirildi.