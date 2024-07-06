OtoTekno 10'uncu bölümüyle ekrana geldi

Otomobil ve teknoloji dünyasını buluşturan program OtoTekno, 10'uncu bölümü ile ekrana geldi.

Habertürk TV’de Yiğitcan Yıldız ve Cem Özenen’in sunumu ile yayınlanan programın yeni bölümünde, ABD'li arazi aracı üreticisi Jeep'in ilk elektrikli modeli Avenger ile yine arazi kabiliyetleri ile öne çıkan Aprilia Tuareg tüm yönleri ile incelendi.

OtoTekno'nun bu haftaki teknoloji köşesinde ise, motosiklet kullanıcılarının olmazsa olması interkomlar masaya yatırıldı.

30 Haziran pazar günü yayınlanan OtoTekno’nun 10'uncu bölümünde, Yıldız ve Özenen’in keyifli sohbeti eşliğinde izleyenlere otomobil ve teknoloji dünyasındaki son gelişmeler aktarıldı.