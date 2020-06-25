Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Kamuoyunda, “mega” olarak anılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu, Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-izmir otoyolu,Avrasya Tüneli, özel sektör tarafından yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edildi. Bu projelerde araç geçiş bedelleri döviz olarak belirlendi. Devlet, söz konusu projelere belli sayıda araç geçiş garantisi verdi. Araç geçişleri, garanti sınırının altında kalması halinde aradaki farkı devlet ödüyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu’nu, İÇTAŞ–Astaldi konsorsiyumu işletiyor. Devlet, daha önce köprü ve otoyol projelerinde garanti ödemelerini yıllık yapıyordu. 2018 yılının ağustos ayında döviz kurunda yaşanan şok artışın ardından ikili ödeme sistemine geçildi. Buna göre yılın ilk yarısı için temmuzda, ikinci yarısı için de izleyen yılın ocak ayında garanti ödemeleri yapılıyor.

Bu çerçevede Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne, bu yılın ilk yarısı için temmuz ayının sonunda garanti ödemesi yapılacak. 1 milyar 800 milyon TL dolayında bir tutar hesaplanıyor. Net ödenecek tutar yeni ayın ilk günlerinde ortaya çıkacak.

YENİ KARAR



Üçüncü köprünün ardından Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu da kısa süre önce garanti ödemelerinde ikili yönteme geçti. Bu projeyi yapan ve işleten Otoyol Yatırım AŞ’ye, 2020 yılının ilk yarısı için garanti ödemesi eylül sonu ya da ekim ayında yapılacak. Osmangazi Köprüsü’ne de üçüncü köprüye ödenecek tutarda bir ödeme yapılması bekleniyor. Bu projeye, ikinci dilim (2020 yılı ikinci yarısı için) garanti ödemesi izleyen yılın (2021) mart ya da nisan ayı içinde yapılacak.