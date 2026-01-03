Habertürk
        Otoyol ve köprülerde 2025'te 1,1 milyardan fazla araç geçişi oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Otoyol ve köprülerde 2025'te 1,1 milyardan fazla araç geçişi oldu

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025'te otoyol ve köprülerden 1 milyar 122 milyon 336 bin 942 araç geçişi olduğunu bildirdi

        Giriş: 03.01.2026 - 13:33 Güncelleme: 03.01.2026 - 13:33
        Otoyol ve köprülerden 1,1 milyardan fazla araç geçti
        Uraloğlu, 2025 yılına ait kara yolu trafik verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprülerle kamu özel işbirliği (KÖİ) modeli ile hayata geçirilen projelerdeki araç hareketliliğine ilişkin bilgileri paylaşan Uraloğlu, "2025'te otoyol ve köprülerden toplam 1 milyar 122 milyon 336 bin 942 araç geçişi oldu." ifadesini kullandı.

        Uraloğlu, KGM'ye bağlı Mahmutbey-Edirne, İstanbul-Ankara, Adana, Mersin, Çeşme-İzmir-Aydın Otoyolu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü 2025'te 585 milyon 906 bin 492 aracın kullandığını bildirdi.

        KÖİ modeliyle inşa edilen otoyol ve köprülerden geçen araç sayısına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

        "Kuzey Marmara, Malkara-Çanakkale, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde, Menemen-Aliağa-Çandarlı ve Aydın-Denizli otoyolları ile Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprülerinden de 1 yılda 536 milyon 430 bin 450 araç geçiş yaptı."

