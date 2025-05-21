Otoyolda kamyonet takla attı: 3 yaralı

Kaza, saat 17.30 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Düzce gişeleri mevkisinde meydana geldi.

İstanbul istikametine seyir halinde olan kamyonet lastiğinin patlaması sonrası sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Kamyonet, takla atıp ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada kamyonet içinde bulunan 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Diğer yandan kamyonetin kasasında bulunan bazı malzemeler de otoyola döküldü. Kaza nedeniyle İstanbul istikametine trafik tek şeritten verildi ve uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 1 saat boyunca devam eden trafik, kaza yapan aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.