'FİYATLAR DENETİMSİZLİKTEN ARTIYOR'

Erkoç, Temmuz ayı itibariyle yetki belgesinin de zorunlu olduğunu hatırlatarak, ikinci el araç sektöründeki sorunların giderilmesi için yönetmeliğin bir an önce uygulanması gerektiğini ifade etti.

Aydın Erkoç, "İkinci el araç ticaretine yönelik düzenleme uygulanmaya başlandığı takdirde devletin vergi kaybının ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilecektir. Denetimlerin yapılmaması fiyatların artmasına da sebep oluyor. Meslekle alakası olmayan kişiler, hiçbir vergi ödemeden araç alıp satıyor ve piyasanın fiyat dengesi bozuluyor. Ayrıca yurtdışından bazı firmaların büyük sermaye ile ülkemize gelerek piyasadaki tüm araçları toplayıp stokçuluk yapması da fiyat artışlarında büyük bir etmen" dedi.