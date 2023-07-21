Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler İş-Yaşam 'OVP'ye özel sektörün beklentileri yansıyacak' - İş-Yaşam Haberleri

        'OVP'ye özel sektörün beklentileri yansıyacak'

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz eylül ayında paylaşacağımız OVP'ye (Orta Vadeli Program) özel sektörün beklentilerinin yansıyacağını ifade etti

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 09:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        'OVP'ye özel sektörün beklentileri yansıyacak'
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "OVP Çerçevesinde Türkiye ve İstanbul Ekonomi Gündemi" başlıklı toplantıda iş dünyası ile bir araya geldi.

        Toplantının açılışında bir konuşma yapan Yılmaz "Eylül ayında paylaşacağımız OVP'ye özel sektörün beklentileri yansıyacak" dedi.

        Yılma ekonomi programının piyasalara olumlu yansıyacak bir yaklaşımla hazırlandığını belirtti.

        Devamı geliyor...

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Patlama anı böyle kaydedildi!
        Patlama anı böyle kaydedildi!
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'
        Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'
        Kasap kira derdinde!
        Kasap kira derdinde!
        Bursa'da feci kazada acı tesadüf: 1 ölü
        Bursa'da feci kazada acı tesadüf: 1 ölü
        Gönderme yapmamış
        Gönderme yapmamış
        Amsterdam'da büyük yolcu gemileri yasaklandı
        Amsterdam'da büyük yolcu gemileri yasaklandı
        "Seni özlemek de güzel"
        "Seni özlemek de güzel"
        Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normallerinin üzerinde
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normallerinin üzerinde
        İşsizlik Fonu pandemi şokunu atlattı
        İşsizlik Fonu pandemi şokunu atlattı
        BTK'dan Twitter'a reklam yasağı
        BTK'dan Twitter'a reklam yasağı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Miras kavgası kanlı bitti: 2 dayısını öldürdü
        Miras kavgası kanlı bitti: 2 dayısını öldürdü
        Heyecanlandıran Icardi paylaşımı!
        Heyecanlandıran Icardi paylaşımı!
        Annesinin yarım kalan hayali için öğretmenliği bıraktı
        Annesinin yarım kalan hayali için öğretmenliği bıraktı
        Kanarya'da rota Ekambi!
        Kanarya'da rota Ekambi!
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        Ali Koç'tan yabancı kuralı açıklaması
        Ali Koç'tan yabancı kuralı açıklaması