        Övül Avkıran'dan eşi Mustafa Avkıran'a: 34 yıldır kutluyoruz

        Övül Avkıran, 63'üncü yaşına giren eşi Mustafa Avkıran'ın doğum gününü kutladı. Oyuncu, eşine "34 yıldır kutluyoruz daha nicelerini birlikte..." sözleriyle seslendi

        Giriş: 05.03.2026 - 09:19
        "34 yıldır kutluyoruz"
        Övül Avkıran, kendisi gibi oyuncu olan eşi Mustafa Avkıran'ın 63'üncü yaşına özel sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

        Eşi ile daha önce Berlin'de çektirdikleri bir fotoğrafı yayımlayan Övül Avkıran, "Tüm yeniden doğuşlarımıza, hep yeniden doğacak düşler kuruşumuza, yaratacak aklımıza, vicdanımıza, omurgamıza birlikte dik duruşumuza... Ve hesaplayabildim, 34 yıldır kutluyoruz, daha nicelerini birlikte... Hayata şöyle bakarak sanki 'Hadi oradan' dercesine, 'Yola devam' diyerek... İyi ki doğdun, iyi ki..." ifadelerini kullandı.

        Övül Avkıran ile Mustafa Avkıran 1993 yılında nikâh masasına oturmuştu.

