OY PUSULASI FOTOĞRAFI PAYLAŞMAK YASAK MI?



Yasaya göre, söz konusu kişiler hep hapis cezası hem de idari para cezası ile karşı karşıya kalabilir. Yüksek Seçim Kurulu genelgeleri ve 298 sayılı Seçim Kanunu’na aykırı olarak oy pusulasının görüntüsünü çeken ve bunu sosyal medyada paylaşanların tespiti halinde 250 TL’ye kadar idari para cezası kesilmekte ve kullanmış oldukları oy geçersiz sayılabilmektedir.