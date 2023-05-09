6- OY VERME KABİNİNDE FAZLA KALMAYIN

SEÇMEN, kapalı oy verme yerinden dışarı çıkmadıkça hiç kimse oraya giremeyecek. Ancak oy pusulasını hazırlamak için, kapalı oy verme yerinde, normal süreden fazla kalan seçmenler, kurul başkanı tarafından makul bir süre verilerek uyarılacak. Bu uyarıya rağmen kapalı oy verme yerinden çıkmayan seçmen oradan çıkarılacak.

7- OY KULLANDIKTAN SONRA İMZAYI ATMAYI UNUTMAYIN

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısını imzalayacak.

8- MÜHÜR BASARKEN DİKKAT

Seçmenin oyunun geçerli sayılması için oy pusulasının üzerinde "evet" ya da "tercih" mühründen başka bir işaret, yazı veya imza bulunmaması gerekiyor. Bütünlüğü bozacak şekilde yırtılmış veya koparılmış, çizilmiş veya işaretlenmiş oy pusulaları geçersiz sayılacak.