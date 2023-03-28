Oya Başar'a onur ödülü

Dünya Tiyatrolar Günü, Oya Başar ve Ebru Kural'ın sahneye taşıdığı 'Plastik Aşklar' isimli oyunla kutlandı. Bir tarafta eğitimli, kültürlü, hayatla eğlenebilen bir kadının, diğer tarafta çekingen, kendini savunmaktan korkan, geleneklerden bihaber saf bir kadının sahneye taşındığı oyun, Kartal Soğanlık Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Ali Cüneyd Kılcıoğlu tarafından yazılan ve Orçun Ucal tarafından yönetilen oyundan önce ise Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle hazırlanan Ulusal ve Uluslararası Tiyatro Manifestoları okundu. Tiyatro oyuncuları Gökçe Aktaş ve Gökay Çardaklı tarafından okunan her iki metin de seyirciden alkış aldı.