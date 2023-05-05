OYAK'tan stratejik tarım yatırımı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

OYAK'tan stratejik tarım yatırımı

Hektaş'a bağlı şirketlerden Ferbis Tarım, Niğde'deki fabrikasına yaptığı yeni yatırımla bitki koruma sektöründeki gücünü artırmayı hedeflediğini bildirdi. OYAK bünyesine katıldıktan sonra 6 yılda üretim kapasitesini 6 kat artırarak yıllık 18 bin 500 tona yükselten Ferbis'in, yeni yatırımıyla bu rakamı 39 bin tona çıkartacağı, hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlar için ürün portföyünü genişleteceği kaydedildi. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, "Hektaş, Niğde fabrikamızdaki Ferbis yatırımıyla üreticiye desteğe devam edecek, bitki koruma alanındaki pazar gücünü artıracak. Hektaş ile önümüzdeki dönemde Tarım 5.0'a kapı açacak yeni projelere imza atacağız" dedi

OYAK'tan stratejik tarım yatırımı
HABERTURK.COM

OYAK Grubu şirketlerinden Hektaş'ın 2017 yılında bünyesine kattığı Ferbis Tarım, bitki koruma pazarındaki konumunu güçlendirmek üzere bir yatırıma imza attığını bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, Ferbis'in Niğde'nin Bor ilçesindeki fabrikasına yapılan yatırımla yıllık üretim kapasitesi 39 bin tona çıkacak. Fabrikaya kurulan yeni tesis, yeni herbisit üretim hattı ve depolama amaçlı kullanılacak.

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, sürdürülebilir büyüme stratejisiyle yurt içinde ve yurt dışında yatırımlara devam ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin ve faaliyet gösterdikleri sektörlerin ihtiyaçlarını analiz edip 'doğru alanda doğru yatırım' yaparak katma değerli üretim hedeflediklerini vurgulayan Erdem, bunun en son örneğinin Ferbis yatırımı olduğunu kaydetti.

Erdem, Türkiye'de tarım sektöründe 67 yıllık deneyime sahip olan Hektaş'ın yenilikçi vizyonuyla sektöre öncülük ettiğini belirterek, "Tarımın her alanında fark yaratan akıllı projelerle üreticilerimizin katma değerli üretim yapmalarını ve ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmayı hedefledik. Hektaş, Ferbis yatırımıyla üreticiye destek olacak, bitki koruma alanındaki pazar gücünü artıracak, bölge için de istihdam yaratmaya devam edecek. Hektaş ile önümüzdeki dönemde Tarım 5.0'a kapı açacak birçok projeye imza atmayı hedefliyoruz" dedi.

ÜRETİM KAPASİTESİ 12 KAT ARTACAK

Niğde'nin Bor ilçesinde toplam 24 bin metrekarelik alanda üretime devam eden Ferbis, Çukurova ve GAP bölgesine yakınlığı nedeniyle avantajlı bir konumda.

Ürün çözümlerini ve dağıtım kanallarını artırarak, kısa zamanda pazarda güçlü büyüyen Ferbis, Hektaş bünyesine katıldıktan sonra pazar payını yüzde 0,05'ten yüzde 8'e çıkarttı. Firmanın 6 yılda üretim kapasitesini 6 kat artırarak yıllık 18 bin 500 tona yükselttiği bildirildi.

Marka dönüşümüyle eş zamanlı olarak tesis yatırımlarına hız veren Ferbis, 2023'ün üçüncü çeyreğinde üretim kapasitesini 39 bin tona, yani 6 yılda 12 katına çıkarmayı hedefliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Arçelik'e 14 ayrı tasarım ödülü
İŞ-YAŞAM Arçelik'e 14 ayrı tasarım ödülü
Gıda fiyatlarında 1 yıl sonra ilk yükseliş
İŞ-YAŞAM Küresel gıda fiyatlarında 1 yıl sonra ilk yükseliş
Motokuryeler için yasal düzenleme geliyor
İŞ-YAŞAM Motokuryeler için yasal düzenleme geliyor
Sütten kesildik, et ne durumda? TÜİK, kırmızı et ve çiğ süt üretimi istatistiklerini açıkladı - Son dakika ekonomi haberleri
İŞ-YAŞAM Sütten kesildik, et ne durumda?
Küresel bankalar yüksek faizle kârlarını katladı
İŞ-YAŞAM Bankalar yüksek faizle kârlarını katladı
Kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi zam pazarlığı! Bakan Bilgin başkanlığında bugün toplanıyorlar - Son dakika ekonomi haberleri
İŞ-YAŞAM Kamu işçilerine zam randevusu
Kırmızı et üretimi 2022'de yıllık yüzde 12,3 artışla ilk kez 2 milyon tonu geçti
İŞ-YAŞAM 2022'de et üretimi 2 milyon tonu geçti
BDDK'dan SLM Yatırım Bankası'nın kuruluşuna onay
İŞ-YAŞAM BDDK'dan SLM Yatırım Bankası'nın kuruluşuna onay
Sasa'dan 2.5 milyar TL net kâr
İŞ-YAŞAM Sasa'dan 2.5 milyar TL net kâr
Seçim sonucu ne olursa borsa yükselir?
İŞ-YAŞAM Seçimden sonra borsa yükselecek mi?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.