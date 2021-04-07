Hiçbir zaman negatif durumdan beslenip kimseyi incitmedim. Sadece kadının kadına yaptığı şiddete değil, insanın insana her türlü şiddetin karşısında oldum ve kınadım. Röportajda aslında kendimi eleştirdim. Olumsuz olarak değerlendirdiğim kendimdi. Tamamen yanlış anlaşıldım.



Küfür ve argo barındıran yorumlarını yaparken lütfen benim de bir kadın olduğumu unutmayın. Yanlış anlaşılmaktan üzüntü duyduğumu belirtiyor ve en kısa zamanda da sözlerime benim açımdan bakabilmenizi diliyorum.