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Öykü Gürman kimdir? Öykü Gürman kaç yaşında ve nereli? İşte Öykü Gürman şarkıları ve hayatı

Bir zamanların en hızlı çıkış yapan gruplarından Öykü ve Berk'in solisti olarak tanınan Öykü Gürman araştırılıyor. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın ilk bölüm konuklarından biri olan Öykü Gürman'ın hayatı merak konusu oldu. Öykü Gürman kimdir? Öykü Gürman kaç yaşında ve nereli? İşte Öykü Gürman şarkıları ve hayatı

Öykü Gürman kimdir? Öykü Gürman kaç yaşında ve nereli? İşte Öykü Gürman şarkıları ve hayatı

Uzun zamandır televizyon ekranlarında görülmeyen Öykü Gürman, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programına konuk olmasıyla gündeme geldi. Öykü Gürman kimdir? Öykü Gürman kaç yaşında ve nereli? İşte Öykü Gürman şarkıları ve hayatı

ÖYKÜ GÜRMAN KİMDİR?

Öykü Gürman Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk pop ve flamenco şarkıcısı, oyuncu. 2007 yılında ikiz kardeşi Berk ile Öykü ve Berk adlı grubu kurmuşlardır. Grup, 2010 yılında sona ermiştir.

Akdeniz ve Arap müziğini harmanlayarak müzik yapan sanatçıdır. Video paylaşım sitesi YouTube'a ikiz kardeşi Berk ile birlikte yükledikleri videoda seslendirdikleri "Evlerinin Önü Boyalı Direk" şarkısı ile tanınmışlardır. Bu video Mayıs 2008 itibarı ile 10 milyon 800 bin kez izlenmiş[kaynak belirtilmeli], albüm yaptıktan sonra çektikleri klipleri de 6 milyon 850 bin kez izlenmiştir. Ancak videoları Ağustos 2008'de kaldırılmıştır.

İlk albümleri olan Kısmet'te toplam 10 şarkı vardır. Berk'in imzasını taşıyan şarkıların yanı sıra türküleri de flamenco ile birlikte harmanlayıp albüme koymuşlardır. Bu çıkışlarının ardından TRT1 ekranlarında "Boyalı Direk" adlı müzik ve sohbet programının sunuculuğunu üstlenmişlerdir.

2010 yılında Öykü ve Berk grubunu sonlandırmış, iki kardeş de yollarına tek devam etme kararı almışlardır.

ÖYKÜ GÜRMAN EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

4 Ağustos 2015 tarihinde Yavuz Bingöl ile evlenen Öykü Gürman, 15 Nisan 2016 tarihinde boşandı.

ÖYKÜ GÜRMAN ŞARKILARI

Albümler

Öykü ve Berk olarak
Kısmet (albüm) (2007) / Pasaj Müzik
İki Arada (albüm) (2009) / Pasaj Müzik
Öykü Gürman olarak
Bir Başka (2011) / Pasaj Müzik
Rüya Bitti (2015) / Pasaj Müzik

Single'ları

"Nem Alacak Felek Benim" (2014)
"Düşün Beni" (2018)
"Ay Işığı" (Koliva ile) (2019)
"Deniz Gözlüm" (2020)
"Yine Sevenler Sevsin" (2020)
"Nació la Luna" (Berk Gürman ile) (2021)

Video klipler

Öykü ve Berk olarak
Evlerinin Önü Boyalı Direk, Yayınlanma: Aralık 2007
Leyla
Seni Ben Unutmak İstemedim Ki, Yayınlanma: Nisan 2010
Geceler Düşman, Yayınlanma: Eylül 2009
Aman geze geze 2008
Gönül Arsızı 2010

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