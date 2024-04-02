Oyların eşit çıktığı Çıldır'da belediye başkanı kurayla belirlendi

Türkiye'de 31 Mart Pazar günü sandık başına giden 48 milyon 256 bin 117 seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirledi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Türkiye geneli belediye başkanlığında CHP 35, AK Parti 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi (YRP) 2, Büyük Birlik Partisi (BBP) 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ardahan'ın Çıldır ilçesinde CHP'nin adayı Nurettin Aygün ile AK Parti'nin adayı Kemal Yakup Azizoğlu, seçimde 452'şer oy aldı.

Oyların eşit çıkması sonrası iki partinin de seçim kuruluna yaptığı itiraz reddedildi.

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