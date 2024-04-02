Oyların eşit çıktığı Çıldır'da belediye başkanı kurayla belirlendi
31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerde AK Parti ve CHP belediye başkan adaylarının oylarının eşit çıktığı Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, belediye başkanı kurayla belirlendi. Seçim kurulunda partililerin huzurunda yapılan kurada, AK Parti adayı Kemal Yakup Azizoğlu'nun ismi çıktı.
Türkiye'de 31 Mart Pazar günü sandık başına giden 48 milyon 256 bin 117 seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirledi.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Türkiye geneli belediye başkanlığında CHP 35, AK Parti 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi (YRP) 2, Büyük Birlik Partisi (BBP) 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ardahan'ın Çıldır ilçesinde CHP'nin adayı Nurettin Aygün ile AK Parti'nin adayı Kemal Yakup Azizoğlu, seçimde 452'şer oy aldı.
Oyların eşit çıkması sonrası iki partinin de seçim kuruluna yaptığı itiraz reddedildi.
KURADA AK PARTİ'NİN ADAYI ÇIKTI
Seçim kurulunda partililerin huzurunda yapılan kurada, AK Parti adayı Kemal Yakup Azizoğlu'nun ismi çıktı.
Azizoğlu, adliye çıkışında gazetecilere, "Kazandık, ilçemize Ardahan'ımıza hayırlı olsun." dedi.