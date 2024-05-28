Oyun-eğitim teknolojileri girişimine yatırım yaptı

Yazılım kalite kontrol ve güvencesi alanında faaliyet gösteren Virgosol, okul öncesi çocukların bilişsel ve zihinsel becerilerini geliştirmek için Montessori pedagojisini kullanan bir teknoloji firması olarak 2021 yılında kurulan Piagmo’ya 10 milyon TL değerleme üzerinden yatırım yaptı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre söz konusu tohum öncesi yatırımla Piagmo; eğitim teknolojileri ölçeklendirilip kişiselleştirilirken, aynı zamanda Virgosol'un global pazarlara erişim gücüyle eğitim teknolojilerini daha geniş bir kitleye ulaştırmayı hedefliyor.

REKLAM Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Virgosol Kurucu Ortağı ve CEO’su Özgür Arzu Er, “Virgosol olarak her zaman insanı odağımıza alarak, toplumsal faydayı göz önünde bulunduruyoruz. Bu bağlamda dijital oyun-eğitim sektöründe güçlü bir potansiyele sahip Piagmo’ya yatırım yapmaktan son derece mutluyuz. Piagmo’ya yatırım yapmakla kalmayıp, büyüme yolculuğuna eşlik edecek ve kendilerini yeni yatırım turlarına hazırlayacağız” dedi. Dünyada gelişmekte olan dijital oyun-eğitim sektöründe Türkiye merkezli bir firmanın global alanda başarı kazanmasının son derece önemli olduğuna dikkat çeken Er, sözlerine şöyle devam etti: “Bu alanda genç ve başarılı girişimcilerin desteklenmesi hem ülkemizin hem de bu sektörde faaliyet göstermek isteyen potansiyel genç girişimcilerin önünün açılması için son derece önemli. Piagmo’ya yaptığımız yatırımı bu anlamda da çok kıymetli buluyorum. Virgosol ve Piagmo olarak hızla gelişmekte olan bu sektörde 2024 yılı sonuna kadar global pazarda önemli bir pay sahibi olmayı amaçlıyoruz. Değer odaklı ve güvene dayalı bir yaklaşımla iş birliklerimizi güçlendirirken, grup şirketi olma yolunda yatırımlarımızı da sürdüreceğiz. İlerleyen dönemde yapay zekâ ve siber güvenlik alanlarındaki girişimlere de yatırım yapmayı hedefliyoruz.”