        Oyun oynayarak rahatlama akımı "cozy" oyunlar: Kahvenizi ve müziğinizi hazırlayın bu oyunlar adeta terapi niteliğinde!

        Modern hayatın yorucu temposundan ve bitmek bilmeyen bildirim seslerinden bir an olsun uzaklaşmak istiyorsanız, dijital dünyanın en huzurlu limanıyla tanışma vaktiniz geldi. Rekabetin yerini sakinliğe, stresin yerini ise pastel tonlara bıraktığı "cozy" oyunlar, son dönemin en popüler kaçış rotası haline geldi. İşte detaylar...

        Giriş: 06.04.2026 - 09:00 Güncelleme:
        Video oyunlarını sadece adrenalin ve hızdan ibaret sananlar için yepyeni bir akım yükseliyor: Dijital terapi niteliğindeki rahatlatıcı oyunlar. Bir fincan kahve ve sevdiğiniz bir müzik eşliğinde ruhunuzu dinlendirebileceğiniz en iyi yapımları ve bu akımın sırlarını sizin için derledik. Detaylar haberimizin devamında...

        STARDEW VALLEY: TOPRAĞA DÖNÜŞÜN HUZURU

        Büyük şehrin kaosundan kaçıp dedenizden kalan eski çiftliği canlandırmaya hazır mısınız? Mevsimlere göre ekin ektiğiniz, kasaba halkıyla dostluklar kurduğunuz ve kendi hızınızda yaşadığınız bu oyun, türün en sevilen örneği. Burada zaman tamamen sizin kontrolünüzde.

        UNPACKING: EŞYALARIN ARASINDAKİ GİZLİ HİKAYE

        Sadece bir kutu açma ve yerleştirme oyunu gibi görünse de Unpacking, bir karakterin hayatına eşyaları üzerinden tanıklık etmenizi sağlıyor. Odaları düzenlerken duyduğunuz o eşya sesleri ve düzen duygusu, inanılmaz bir meditasyon etkisi yaratıyor.

        ANIMAL CROSSING NEW HORIZONS: KENDİ ADANIZDA TATİL

        Issız bir adayı kendi zevkinize göre cennete dönüştürmek hiç bu kadar keyifli olmamıştı. Gerçek zamanlı ilerleyen bu dünyada balık tutabilir, bahçenizi düzenleyebilir veya hayvan komşularınızla kahve içebilirsiniz.

        COFFEE TALK: GECEYI AYDINLATAN SICAK SOHBETLER

        Yağmurlu bir Seattle gecesinde bir kafe işlettiğinizi hayal edin. Gelen müşterilere doğru içeceği hazırlarken onların dertlerini dinlediğiniz bu oyun, özellikle atmosferik müzikleriyle tam bir akşamüstü keyfi sunuyor.

        SPIRITFARER: VEDALARIN EN ZARİF HALİ

        Ölüm gibi zor bir konuyu bu kadar huzurlu işleyen başka bir yapım bulmak zor. Bir gemi kaptanı olarak ruhlara son yolculuklarında rehberlik ederken, geminizi geliştiriyor ve derin dostluklar kuruyorsunuz. Görsel tasarımı adeta bir tabloyu andırıyor.

        A SHORT HIKE: DOĞADA KÜÇÜK BİR YÜRÜYÜŞ

        Bir dağın zirvesine tırmanırken yolda karşılaştığınız karakterlerle yardımlaşmak, uçmak ve manzaranın tadını çıkarmak... Bu oyun size çocukluk tatillerinin o saf neşesini hatırlatacak.

        GRIS: RENKLERİN VE DUYGULARIN YOLCULUĞU

        Kaybolmuş bir genç kızın iç dünyasında geçen bu oyun, sulu boya tekniğiyle hazırlanmış grafikleriyle büyüleyici. Hiçbir diyalog olmamasına rağmen müzikleri ve görselliğiyle size duygusal bir arınma yaşatıyor.

        DORFROMANTIK: DOĞANIN GEOMETRİK UYUMU

        Altıgen karoları birleştirerek uçsuz bucaksız köyler ve ormanlar yarattığınız bir bulmaca oyunu. Yanlış hamle yapma korkusu yok; sadece manzaranın büyümesine ve doğanın sesine odaklanıyorsunuz.

        Fotoğraf kaynak: Steam

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        WSJ: Türkiye, Mısır ve Pakistan müzakere için çabalıyor
        WSJ: Türkiye, Mısır ve Pakistan müzakere için çabalıyor
        Petrol fiyatı yeniden tırmanışa geçti
        Petrol fiyatı yeniden tırmanışa geçti
        Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı
        Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı
        İran'dan Trump'a cevap: Diğer boğazı da kapatırız
        İran'dan Trump'a cevap: Diğer boğazı da kapatırız
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
        Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
        Mircea Lucescu yoğun bakıma alındı!
        Mircea Lucescu yoğun bakıma alındı!
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Hakemler kalp masajı yaptı... Teknik direktör sahada can verdi!
        Hakemler kalp masajı yaptı... Teknik direktör sahada can verdi!
        Derbide zafer F.Bahçe'nin!
        Derbide zafer F.Bahçe'nin!
        5 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme!
        5 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme!
        Üçüncü bebek dünyaya geldi
        Üçüncü bebek dünyaya geldi
        12 soruda doğum izni
        12 soruda doğum izni
        Kadıköy'de tartışılan penaltı kararı!
        Kadıköy'de tartışılan penaltı kararı!
        Ünlülerin viral olan ilginç tarifleri!
        Ünlülerin viral olan ilginç tarifleri!
        Büyük maçlarda bir başka!
        Büyük maçlarda bir başka!
        Sergen Yalçın'dan penaltı isyanı!
        Sergen Yalçın'dan penaltı isyanı!