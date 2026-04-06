Oyun oynayarak rahatlama akımı "cozy" oyunlar: Kahvenizi ve müziğinizi hazırlayın bu oyunlar adeta terapi niteliğinde!
Modern hayatın yorucu temposundan ve bitmek bilmeyen bildirim seslerinden bir an olsun uzaklaşmak istiyorsanız, dijital dünyanın en huzurlu limanıyla tanışma vaktiniz geldi. Rekabetin yerini sakinliğe, stresin yerini ise pastel tonlara bıraktığı "cozy" oyunlar, son dönemin en popüler kaçış rotası haline geldi. İşte detaylar...
Video oyunlarını sadece adrenalin ve hızdan ibaret sananlar için yepyeni bir akım yükseliyor: Dijital terapi niteliğindeki rahatlatıcı oyunlar. Bir fincan kahve ve sevdiğiniz bir müzik eşliğinde ruhunuzu dinlendirebileceğiniz en iyi yapımları ve bu akımın sırlarını sizin için derledik. Detaylar haberimizin devamında...
STARDEW VALLEY: TOPRAĞA DÖNÜŞÜN HUZURU
Büyük şehrin kaosundan kaçıp dedenizden kalan eski çiftliği canlandırmaya hazır mısınız? Mevsimlere göre ekin ektiğiniz, kasaba halkıyla dostluklar kurduğunuz ve kendi hızınızda yaşadığınız bu oyun, türün en sevilen örneği. Burada zaman tamamen sizin kontrolünüzde.
UNPACKING: EŞYALARIN ARASINDAKİ GİZLİ HİKAYE
Sadece bir kutu açma ve yerleştirme oyunu gibi görünse de Unpacking, bir karakterin hayatına eşyaları üzerinden tanıklık etmenizi sağlıyor. Odaları düzenlerken duyduğunuz o eşya sesleri ve düzen duygusu, inanılmaz bir meditasyon etkisi yaratıyor.
ANIMAL CROSSING NEW HORIZONS: KENDİ ADANIZDA TATİL
Issız bir adayı kendi zevkinize göre cennete dönüştürmek hiç bu kadar keyifli olmamıştı. Gerçek zamanlı ilerleyen bu dünyada balık tutabilir, bahçenizi düzenleyebilir veya hayvan komşularınızla kahve içebilirsiniz.
COFFEE TALK: GECEYI AYDINLATAN SICAK SOHBETLER
Yağmurlu bir Seattle gecesinde bir kafe işlettiğinizi hayal edin. Gelen müşterilere doğru içeceği hazırlarken onların dertlerini dinlediğiniz bu oyun, özellikle atmosferik müzikleriyle tam bir akşamüstü keyfi sunuyor.
SPIRITFARER: VEDALARIN EN ZARİF HALİ
Ölüm gibi zor bir konuyu bu kadar huzurlu işleyen başka bir yapım bulmak zor. Bir gemi kaptanı olarak ruhlara son yolculuklarında rehberlik ederken, geminizi geliştiriyor ve derin dostluklar kuruyorsunuz. Görsel tasarımı adeta bir tabloyu andırıyor.
A SHORT HIKE: DOĞADA KÜÇÜK BİR YÜRÜYÜŞ
Bir dağın zirvesine tırmanırken yolda karşılaştığınız karakterlerle yardımlaşmak, uçmak ve manzaranın tadını çıkarmak... Bu oyun size çocukluk tatillerinin o saf neşesini hatırlatacak.
GRIS: RENKLERİN VE DUYGULARIN YOLCULUĞU
Kaybolmuş bir genç kızın iç dünyasında geçen bu oyun, sulu boya tekniğiyle hazırlanmış grafikleriyle büyüleyici. Hiçbir diyalog olmamasına rağmen müzikleri ve görselliğiyle size duygusal bir arınma yaşatıyor.
DORFROMANTIK: DOĞANIN GEOMETRİK UYUMU
Altıgen karoları birleştirerek uçsuz bucaksız köyler ve ormanlar yarattığınız bir bulmaca oyunu. Yanlış hamle yapma korkusu yok; sadece manzaranın büyümesine ve doğanın sesine odaklanıyorsunuz.
Fotoğraf kaynak: Steam