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Oyun satışlarında gerileme sürüyor

Oyunfor'un açıkladığı verilere göre 2023'ün Mayıs ayında oyun satışları geçen yılın aynı ayına göre düşüş gösterdi

Oyun satışlarında gerileme sürüyor
HABERTURK.COM

2023 Mayıs ayında oyun alışverişlerindeki düşüş sürüyor. Oyun saytışlarında 2023 Nisan ayına göre yüzde 6’lık bir gerileme yaşanırken, 2022 yılı Mayıs ayına göre de %2’lik bir düşüş gözlemlendi. 2022 yılı ile beraber artışa geçen oyun alışverişleri 2023 Ocak ayında artış trendini korurken, 2023 Şubat ayında özellikle fiyatlardaki yükselişin de etkisiyle birlikte yaşanan negatif yöndeki ivme oyun alışverişlerini olumsuz yönde etkilemeye başlamıştı.

MOBİL OYUNLARDA GERİLEME SÜRÜYOR

Mayıs ayında oyuncuların en çok ilgi gösterdiği oyun CS:GO olurken, son iki yıldır, ilk defa en çok oynanan oyunlarda mobil oyunlardan sadece üç oyun yer alabildi ve mayıs ayı mobil oyunların en düşük satış yaptığı ay oldu. Oyun alışverişlerinde, Mays ayında en çok alışveriş İstanbul’dan yapıldı. İstanbul’u, Antalya, Ankara, İzmir ve Bursa takip etti.

PLATFORM

MART 2023

NİSAN 2023

MAYIS 2023

PC

%30

%32

%33

Konsol

%21

%22

%23

Mobil

%49

%46

%45

EN ÇOK OYUN İÇİ SATIŞ YAPILAN 10 OYUN

  1. CS:GO
  2. Valorant
  3. Call of Duty: Warzone 2.0
  4. League of Legends
  5. Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege
  6. PUBG Mobile
  7. Knight Online
  8. Metin 2
  9. Garena Free Fire
  10. Roblox

Yaş aralığına göre dağılım

Mayıs ayında toplam oyun alışverişlerinin önemli bir kısmı 30 yaşın üzerindeki oyuncular tarafından yapıldı.

YAŞ

MART 2023

NİSAN 2023

MAYIS 2023

18-21

%8

%7

%6

21-30

%51

%45

%47

30+

%41

%48

%47

KADIN KULLANICILARIN İLGİSİ ARTIYOR

Oyun satışlarında cinsiyet dağılımına baktığımız zaman mayıs ayında kadın kullanıcıların yaptığı alışverişin artış gösterdiği görülüyor.

CİNSİYET

MART 2023

NİSAN 2023

MAYIS 2023

KADIN

%32

%30

%33

ERKEK

%78

%70

%67
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