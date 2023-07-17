Oyun ve e-spor'da 325 milyar dolarlık yıllık hasıla beklentisi Mastercard dünyanın en hızlı büyüyen e-sporu Valorant için düzenlenecek "Valorant Champions Tour"a (VCT) sponsor olduğunu duyurdu. League of Legends'ın ilk küresel sponsoru da olan firma, böylece Riot Games ile iş birliğine bir yenisini daha eklemiş oldu. Oyun ve e-spor sektöründeki büyümenin devam etmesi ve 2026'da yıllık hasılasının 325 milyar doları aşması bekleniyor

Katılımcıların Riot Games imzası taşıyan Valorant oyununda kazanan ekip olmak için mücadele edeceği turnuva sponsorluğu kapsamında Mastercard, dünyanın en iyi Valorant takımlarının Ağustos ayında Los Angeles'ta yarışacağı etkinlik serisini destekleyeceğini açıkladı.

Firma, 2018 yılında yine Riot Games imzası taşıyan, dünyanın en büyük e-sporu olan League of Legends’ın da ilk küresel sponsoru olmuştu. Devam eden bu iş birliği ve yeni VCT sponsorluğu ile Mastercard, tutku dolu yeni kitlelere e-spora ulaşma fırsatları yaratarak oyuncuların dijital deneyimlerini geliştirmelerine destek olmayı sürdürecek.

YÜZDE 90'I 'Z' JENERASYONU

Küresel bir fenomen haline gelen; yaş, cinsiyet, ırk ve kültür farkı gözetmeksizin herkesin katılım gösterebildiği oyun ve e-spor alanları günümüzde film ve müzik sektörlerinin toplamından daha fazla ciro elde ediyor. Özellikle Z jenerasyonunun yüzde 90’ı oyun tutkunları olarak karşımıza çıkıyor. Oyun ve e-spor sektörünün büyümesini sürdürerek 2026’da yıllık hasılasının 325 milyar doları aşması bekleniyor.