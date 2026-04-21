        Oyuncu dünürler Eddie Murphy ve Martin Lawrence dede oldu

        Çocukları evlenince dünür olan Hollywood yıldızları Eddie Murphy ve Martin Lawrence, ilk kez torun sahibi oldu

        Giriş: 21 Nisan 2026 - 14:30 Güncelleme:
        Oyuncu dünürler dede oldu

        Eddie Murphy ve Martin Lawrence'ın torunu oldu. Murphy'nin oğlu Eric ve Lawrence'ın kızı Jasmin ilk çocuklarını kucaklarına aldı.

        Eddie Murphy, Amerikan Film Enstitüsü Başarı Ödülleri töreninde, oğlu Eric Murphy ve eşi Jasmin Lawrence'ın bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu.

        36 yaşındaki Eric Murphy ve 30 yaşındaki Jasmin Lawrence'ın, Ari Skye adını verdikleri bir kızları oldu.

        Eddie Murphy 'ye kendisinin veya Martin Lawrence'ın yeni ebeveynlere çocuk yetiştirme konusunda herhangi bir tavsiye verip vermediği sorulduğunda Murphy, ebeveynliğin tavsiye verilecek bir şey olmadığını söylerken, "Biliyorsunuz, çocuklarınız sizin tavsiyelerinize göre değil, sizin verdiğiniz örneğe göre hareket ederler. Sizi izlerler" dedi.

        Ünlü oyuncu ayrıca, "Söylediklerinize hiç aldırmıyorlar bile. Ne yaptığınızı izliyorlar. Bu yüzden fazla tavsiye vermiyorum" ifadesini kullandı.

        Eric Murphy ve Jasmin Lawrence, ilişkilerini ilk kez Temmuz 2021'de kamuoyuna duyurdu. Çift, Kasım 2024'te nişanlandı, Mayıs 2025'te gizlice evlendi. Geçtiğimiz şubat ayında da Jasmin Lawrence'ın hamile olduğunu açıkladılar.

        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        "Silme işlemini Yücel Bey yapar"
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Sörloth'ta dev rakip!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kupada derbi rotasyonu!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        O anlar kameraya yansıdı... Kısa yol ölüme götürdü!
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        Aşk yeniden
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Tefecilik operasyonu! 149 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!
        Fatih'te Hollandalı kardeşler ölmüştü! İlk faciadan da zehirli gaz çıktı!
        Kazada hayatını kaybeden Zeynep'e duvaklı veda
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
