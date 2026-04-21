Oyuncu dünürler Eddie Murphy ve Martin Lawrence dede oldu

Eddie Murphy ve Martin Lawrence'ın torunu oldu. Murphy'nin oğlu Eric ve Lawrence'ın kızı Jasmin ilk çocuklarını kucaklarına aldı.

Eddie Murphy, Amerikan Film Enstitüsü Başarı Ödülleri töreninde, oğlu Eric Murphy ve eşi Jasmin Lawrence'ın bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu.

36 yaşındaki Eric Murphy ve 30 yaşındaki Jasmin Lawrence'ın, Ari Skye adını verdikleri bir kızları oldu.

Eddie Murphy 'ye kendisinin veya Martin Lawrence'ın yeni ebeveynlere çocuk yetiştirme konusunda herhangi bir tavsiye verip vermediği sorulduğunda Murphy, ebeveynliğin tavsiye verilecek bir şey olmadığını söylerken, "Biliyorsunuz, çocuklarınız sizin tavsiyelerinize göre değil, sizin verdiğiniz örneğe göre hareket ederler. Sizi izlerler" dedi.

Ünlü oyuncu ayrıca, "Söylediklerinize hiç aldırmıyorlar bile. Ne yaptığınızı izliyorlar. Bu yüzden fazla tavsiye vermiyorum" ifadesini kullandı.

Eric Murphy ve Jasmin Lawrence, ilişkilerini ilk kez Temmuz 2021'de kamuoyuna duyurdu. Çift, Kasım 2024'te nişanlandı, Mayıs 2025'te gizlice evlendi. Geçtiğimiz şubat ayında da Jasmin Lawrence'ın hamile olduğunu açıkladılar.