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HaberlerMagazinOyuncu Gürgen Öz, Şeyma Subaşı'nı ti'ye aldı - Magazin haberleri

Oyuncu Gürgen Öz, Şeyma Subaşı'nı ti'ye aldı

Oyuncu Gürgen Öz, kitabı 40 bin tane satılan Şeyma Subaşı'nı fena ti'ye aldı. Öz, "Edebiyata bu kadar düşkün bu kitle bizi daha güzel bir geleceğe taşıyacak" sözleriyle kitabı alanlara da yüklendi

Gürgen Öz, Şeyma Subaş, Sadece Şeyma

Şeyma Subaşı'nın iki hafta önce çıkan ve kısa sürede 40 bin adet satılan kitabı 'Sadece Şeyma'nın yoğun talep üzerine ikici baskısının çıkacağı duyurulmuştu.

AĞIR GÖNDERMELERDE BULUNDU

Kitabın büyük çoğunluğunun tükenmesi haberleri üzerine ünlü oyuncu Gürgen Öz, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile Şeyma Subaşı'na ve kitabı alanlara ağır göndermelerde bulundu.

"İNANIYORUM BU KÜTLEYE BEN"

Başarılı oyuncu, kitabın 40 bin satılması haberlerine, " The K.R.O! Şeyma Subaşı kitap çıkarmış. Gerçekten Tebrik ediyorum, ilk baskı 40 bin ve anında tükenmiş! Edebiyata bu kadar düşkün bu kitle, bizi daha güzel bir geleceğe taşıyacak, inanıyorum bu kütleye ben! Kimse demesin ki bu ülkede kitap okunmuyor!" sözleriyle tepki gösterdi.

 

 

 

 

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