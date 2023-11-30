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        Haberler Magazin Oyuncu Mehmet Esen CHP'den Adalar Belediye Başkan aday adayı oldu

        Mehmet Esen CHP'den Adalar Belediye Başkan aday adayı oldu

        DİSK'e bağlı Sine-Sen Genel Başkanı ve oyuncu Mehmet Esen, 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'den Adalar Belediye Başkanlığı aday adayı başvurusunda bulunduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 16:08 Güncelleme: 30.11.2023 - 16:08
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        Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Türkiye Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-Sen) Genel Başkanı Mehmet Esen, CHP'den Adalar Belediye Başkanı aday adaylığı başvurusu yaptığını duyurdu.

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        Ünlü oyuncu, yerel seçimlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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        Mehmet Esen, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'i etiketleyerek "Bu onurlu güzel yolculukta sizlerin fikirleri ve desteği bana ışık olacak" mesajına yer verdi.

        #Mehmet Esen
        #CHP
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