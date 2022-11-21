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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oyuncu Sergen Deveci kimdir, yaşıyor mu? Menejeri açıkladı: Sergen Deveci'nin son durumu...

Ünlü oyuncu Sergen Deveci'den üzücü haber... Baş Belası tiyatro oyununda oynayan ve Amasya'da oyuncu arkadaşlarıyla beraber bulunduğu minibüste ciddi bir kaza geçiren Deveci'nin son durumunu ve hayat hikayesini bir araya getirdik...

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  • Oyuncu Sergen Deveci kimdir, yaşıyor mu? Menejeri açıkladı: Sergen Deveci'nin son durumu...

    Amasya'ya bağlı Merzifon ilçesinde Baş Belası tiyatrosunun oyuncularının bulunduğu minibüs, feci bir kaza yaşadı. Bir kamyona arkadan çarpan minibüste bulunan oyunculardan 3'ü yaşamını yitirirken 8 kişi de yaralandı. İşte, kazada yaralanan Sergen Deveci'nin son durumu ve kazanın ayrıntılarına dair bilgiler...
  • Oyuncu Sergen Deveci kimdir, yaşıyor mu? Menejeri açıkladı: Sergen Deveci'nin son durumu...

    HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

    Hastaneden alınan bilgiye göre; Kazada yaralanan Sergen Deveci yapılan müdahalelerin ardından hayati tehlikeyi atlattı. Vücudunda kırıklar olan Deveci'nin bilinci açık, kontrol amaçlı yoğun bakımda tutuluyor.
  • Oyuncu Sergen Deveci kimdir, yaşıyor mu? Menejeri açıkladı: Sergen Deveci'nin son durumu...

    SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kazada yaralanan oyuncuların son durumları hakkında bilgi verdi. Yaralıların iyi olduğunu ifade eden Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
  • Oyuncu Sergen Deveci kimdir, yaşıyor mu? Menejeri açıkladı: Sergen Deveci'nin son durumu...

    "Dün gece Amasya Merzifon’da tiyatro sanatçılarını taşıyan bir minibüsün bir TIR ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada minibüste bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. 8 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, 1 kişi ise tedaviye ihtiyaç duymadı. Kazada hayatını kaybeden sanatçılarımıza Allah’tan rahmet; yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımız arasında durumu ağır olan kimse yok. Hepimiz adına, kendilerine geçmiş olsun diyorum."
  • Oyuncu Sergen Deveci kimdir, yaşıyor mu? Menejeri açıkladı: Sergen Deveci'nin son durumu...

    SERGEN DEVECİ KİMDİR?

    2 Ekim 1991 yılında İzmit'te dünyaya gelen Sergen Deveci, oyunculuğa ilgi duyduğu için Kocaeli Şehir Tiyatrosu’nda eğitim almıştır. Instagram, Facebook, YouTube gibi sosyal medya platformlarında yaptığı skeçlerle fenomen haline gelmiştir. Deveci'nin Instagram hesabında 783 bin takipçisi vardır.
  • Oyuncu Sergen Deveci kimdir, yaşıyor mu? Menejeri açıkladı: Sergen Deveci'nin son durumu...

    SERGEN DEVECİ HANGİ PROJELERDE ROL ALDI?

    Nalan

    Aslında Özgürsü

    Bonkis

    Dayı Şov

    Yara Bandı

    Şüphe

     

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