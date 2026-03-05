Oyuncu Tolga Güleç evleniyor
Ünlü oyuncu Tolga Güleç, geçtiğimiz yıl nişanlandığı sunucu Öykü Cengiz ile 13 Haziran'da nikâh masasına oturacak
Tolga Güleç ile Öykü Cengiz, evlilik yolundaki ilk adımı 4 Temmuz 2025'te atmıştı. Çift, Bodrum'da aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanmıştı.
Tolga Güleç ile Öykü Cengiz'in düğün tarihi belli oldu. Çiftin, 13 Haziran'da evleneceği öğrenildi.
İkilinin, geçtiğimiz yıl kasım ayında ayrıldıkları iddia edilmişti. Güleç, iddiaları yalanlamıştı.
