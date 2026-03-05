Canlı
        Oyuncu Tolga Güleç evleniyor

        Oyuncu Tolga Güleç evleniyor

        Ünlü oyuncu Tolga Güleç, geçtiğimiz yıl nişanlandığı sunucu Öykü Cengiz ile 13 Haziran'da nikâh masasına oturacak

        Giriş: 05.03.2026 - 11:01
        Düğün tarihi belli oldu

        Tolga Güleç ile Öykü Cengiz, evlilik yolundaki ilk adımı 4 Temmuz 2025'te atmıştı. Çift, Bodrum'da aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanmıştı.

        Tolga Güleç ile Öykü Cengiz'in düğün tarihi belli oldu. Çiftin, 13 Haziran'da evleneceği öğrenildi.

        İkilinin, geçtiğimiz yıl kasım ayında ayrıldıkları iddia edilmişti. Güleç, iddiaları yalanlamıştı.

